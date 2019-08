Un click per la scuola, Amazon.it sostiene gli istituiti scolastici italiani

Un credito virtuale che le scuole potranno utilizzare per richiedere gratuitamente i doni di cui hanno bisogno, scegliendo da un ampio catalogo di oltre 1.000 prodotti, pensati per rispondere alle esigenze di studenti e docenti, tra cui attrezzature elettroniche, cancelleria, articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, complementi d’arredo, accessori e altro ancora.

È questa l’iniziativa lanciata da Amazon.it in vista dell’inizio delle attività scolastiche.

“Un click per la scuola” si rivolge a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e di secondo grado del territorio nazionale.

Con Un click per la Scuola, Amazon donerà alle scuole che aderiranno all’iniziativa un credito virtuale pari ad una percentuale degli acquisti di prodotti venduti e spediti da Amazon. Gli acquisti devono essere effettuati dai clienti che confermeranno la partecipazione all’iniziativa sul sito www.unclickperlascuola.it, scegliendo la scuola che desiderano supportare.

“La possibilità di supportare le scuole è un’opportunità che i nostri clienti ci hanno chiesto mentre devono sostenere le spese relative al rientro a scuola”, afferma Giorgio Busnelli, responsabile della categoria Media per Amazon in Italia e in Spagna.