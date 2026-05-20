E-commerce, nasce ShopSicuro: lo strumento gratuito per verificare l’affidabilità dei negozi online

Federazione iConsumatori, attraverso le associazioni A.E.C.I. APS e Konsumer Italia, lancia ShopSicuro. Questi gli strumenti disponibili: verifica e-commerce, verifica assicurativa, Clausola Sicura, verifica QR Code, Quiz Antitruffa, Estensione browser

Nasce ShopSicuro, piattaforma gratuita per la verifica dell’affidabilità dei siti e-commerce lanciata dalla Federazione iConsumatori, attraverso le associazioni A.E.C.I. APS e Konsumer Italia. Il progetto è realizzato nell’ambito del programma “Squadra Antifrode” con il contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La piattaforma nasce con l’obiettivo di contrastare le truffe online, che rappresentano un fenomeno in costante crescita. Secondo i dati della Polizia Postale, nel 2025 le frodi legate agli acquisti su internet sono aumentate del 20% rispetto all’anno precedente, con un danno stimato che supera i 150 milioni di euro. I cosiddetti “fakeshop” — siti che imitano negozi online legittimi per sottrarre denaro e dati personali — proliferano sfruttando la fiducia dei consumatori e la velocità delle transazioni digitali.

Nelle prime settimane di attività, ShopSicuro ha già registrato oltre 300 siti analizzati, identificato 27 siti truffa confermati, ricevuto 8 segnalazioni dalla community ed eseguito oltre 50 verifiche assicurative. Il database interno si arricchisce quotidianamente grazie alle segnalazioni degli utenti e all’integrazione con le liste ufficiali IVASS.

Come funziona ShopSicuro

Il funzionamento di ShopSicuro è semplice: l’utente inserisce l’indirizzo di un sito e-commerce e il sistema esegue automaticamente un’analisi su tre livelli.

Il primo livello verifica l’infrastruttura tecnica del sito: età del dominio, certificato SSL, configurazione DNS e geolocalizzazione del server. Il secondo livello analizza il contenuto della pagina: presenza della Partita IVA, dati legali obbligatori, metodi di pagamento e qualità del testo. Il terzo livello interroga database di sicurezza internazionali come Google Safe Browsing e VirusTotal, incrociando i risultati con un archivio interno di siti segnalati dalla community.

Il risultato viene tradotto in un punteggio da 0 a 100 e in un semaforo intuitivo: verde (nessun segnale critico), giallo (elementi da verificare), rosso (segnali critici rilevati). Il servizio è completamente gratuito, non richiede registrazione e non raccoglie dati personali degli utenti.

ShopSicuro include anche una sezione dedicata alla verifica dei siti assicurativi, che confronta automaticamente il dominio inserito con le liste ufficiali dell’IVASS: compagnie vigilate, intermediari iscritti al Registro Unico degli Intermediari (RUI) e siti segnalati come irregolari.

Lo strumento “Clausola Sicura” analizza invece le condizioni generali di vendita di un e-commerce, individuando clausole potenzialmente vessatorie ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo. Il sistema esegue 10 controlli automatici su aspetti come il diritto di recesso, la garanzia legale, il foro competente, la politica rimborsi e la completezza dei dati del venditore.

ShopSicuro è disponibile anche come estensione gratuita per Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge. Con un solo click dalla barra del browser, l’utente può verificare in tempo reale l’affidabilità del sito su cui sta navigando, senza dover aprire altri strumenti. L’estensione non raccoglie dati personali e non monitora la navigazione.