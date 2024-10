Perché fare spesa online è una scelta antispreco

La spesa online può essere un’alternativa per evitare lo spreco alimentare. Ecco come

Al giorno d’oggi, tra i problemi più impattanti sull’ambiente e sull’economia, troviamo anche lo spreco alimentare. Quotidianamente, la maggior parte delle persone tende a buttare via gli avanzi e gli scarti gettando nell’immondizia, secondo i dati UNEP del 2022, ben 1,05 miliardi di tonnellate di cibo.

Tutto questo è profondamente preoccupante, soprattutto se si considera la salute del pianeta e il numero di persone che ha difficoltà a sfamarsi. Cosa fare allora per evitare gli sprechi? Sicuramente il primo passo è cambiare le nostre abitudini; iniziare a valutare la spesa online può essere un’alternativa interessante.

Come combattere lo spreco alimentare con la spesa online

Fare la spesa online è un trend sempre più seguito. I supermercati con consegna a domicilio sono infatti realmente ottimi sotto diversi punti di vista, ma oltre alla comodità hanno anche il grande pro di contribuire a combattere la piaga dello spreco alimentare, se sfruttati con cognizione. Vediamo come e perché.

1. Pianificazione degli acquisti senza fretta

La spesa online permette di fare acquisti con maggiore consapevolezza. Si può creare una lista della spesa basata sui reali bisogni della settimana, senza la fretta dovuta alle limitazioni degli orari di apertura e chiusura dei supermercati. Questa, così come la visione diretta di prodotti esposti in modo strategico nei locali, è infatti una delle principali responsabili dell’acquisto impulsivo che a sua volta porta allo spreco.

2. Acquisti mirati senza pressioni

Nei supermercati fisici le promo e le offerte possono spingere a comprare prodotti di cui non si ha bisogno o in quantità maggiori di quelle che si necessitano. Online, invece, si possono fare le proprie scelte in modo più soppesato e senza pressioni. Questo riduce drasticamente la possibilità di acquistare cibo che finirà per essere buttato.

3. Possibilità di acquistare in piccole quantità

La spesa online consente inoltre di selezionare la quantità esatta dei prodotti che si desidera acquistare. Tutto ciò è particolarmente utile per cibi freschi o alterabili.

Avendo più consapevolezza delle quantità e dovendole selezionare, è molto più facile pensarci due volte e inserire quantità inferiori. Così è possibile assicurarsi di consumare tutto prima che scada.

4. Controllo delle scadenze

Molti supermercati online offrono informazioni dettagliate sulle date di scadenza dei prodotti prima dell’acquisto, permettendo di scegliere quelli con una data di conservazione più lunga. Questo aiuta a evitare che i prodotti scadano prima di essere consumati. Inoltre, sapendo esattamente quando un prodotto scade, è possibile organizzare i pasti di conseguenza.

5. Più attenzione alle etichettature

Una delle cose che si fa meno quando si è al supermercato è leggere con attenzione le etichette dei prodotti. L’unica cosa alla quale si presta velocemente attenzione è la data di scadenza. Un po’ per non curanza, un po’ per la fretta, non ci si informa quasi mai su cosa contiene esattamente un alimento.

Acquistando online, invece, si è più invogliati a leggere, visto che sotto ogni prodotto sono presenti le voci Caratteristiche, Ingredienti e Valori Nutrizionali.

6. Evitare gli spostamenti inutili

Oltre al vantaggio di mettere al bando lo spreco alimentare, la spesa online permette di fare meno viaggi al supermercato, risparmiando carburante e tempo.

Con più tempo a disposizione, si possono pianificare i pasti in modo più organizzato, evitando di acquistare all’ultimo momento cibi che potrebbero non essere necessari o che scadrebbero velocemente.

