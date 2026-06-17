Banche, al via domani l’evento D&I in Finance 2026 promosso dall’ABI

Promuovere il ruolo delle diversità e dell’inclusione come leva di innovazione, competitività e sviluppo per banche, imprese, territori: questo l’obiettivo di D&I in Finance 2026, l’evento promosso da ABI e organizzato da ABIServizi, che si apre giovedì 18 giugno a Roma.

D&I in Finance, l’edizione 2026

Questa quarta edizione metterà al centro l’obiettivo chiave “includere per crescere” e presenterà una importante novità: nel corso della giornata si svolgerà l’assegnazione del Premio ABI “Diversità e Inclusione”.

Il riconoscimento è stato istituito per valorizzare i progetti più innovativi e concreti realizzati dalle banche in ambito D&I (acronimo dall’inglese Diversity & Inclusion), per favorire condivisione delle esperienze e per consolidare i percorsi già sviluppati.

La sessione plenaria avrà come momento centrale l’intervento di Paola Severino, Presidente Luiss School of Law, e di Maurizio Molinari, Editorialista La Repubblica e Autore Rizzoli, rispettivamente componenti della Giuria e del Comitato Tecnico Scientifico del nuovo Premio ABI.

Seguiranno testimonianze provenienti dal mondo sociale e momenti di approfondimento e confronto dedicati a temi rilevanti oggi per il settore: inclusività e accessibilità nei servizi finanziari, leadership ed empowerment, parità e prevenzione della violenza economica anche di genere, comunicazione inclusiva, sostenibilità sociale e impatto sul territorio, formazione e sviluppo delle competenze legate alla D&I.

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