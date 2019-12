CTCU, passaggio di testimone. Gunde Bauhofer nuovo direttore

Oggi il Direttivo del Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU) ha salutato e ringraziato il Direttore storico Walther Andreaus, che lascia il lavoro per approdare alla meritata pensione.

Andreaus lascia il testimone a Gunde Bauhofer, che dal 1° gennaio prossimo assumerà ufficialmente la direzione dell’Associazione.

“ Per 25 anni, Walther Andreaus ha diretto le sorti del Centro Tutela Consumatori Utenti . Ha avuto un ruolo decisivo nella creazione e nello sviluppo del Centro, ed il suo nome è sinonimo della buona reputazione di cui il CTCU gode in Italia e in Europa”, queste le parole della presidente, Priska Auer nel salutare lo storico Direttore.

Sotto la guida di Andreaus l’Associazione si è trasformata in un moderno prestatore di servizi per consumatori e consumatrici.

Dall’apertura degli sportelli del Centro a Bolzano nel lontano luglio del 1994, Walther Andreaus è sempre stato alla guida del Centro. Lascia un’organizzazione solida, il cui nome è garanzia per i cittadini di tutta la provincia.

“A Gunde Bauhofer e al CTCU porgo il mio augurio di buona fortuna, successo e di una buona dose di coraggio. In futuro continuerò ad occuparmi, al di fuori del CTCU, degli interessi dei consumatori quale libero pubblicista. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo lavoro avvincente e mai monotono. Insieme abbiamo contribuito a dare notevoli impulsi al movimento dei consumatori e abbiamo fatto senz’altro molto per tante persone che hanno riposto in noi la loro fiducia”, queste le parole di congedo di Andreaus.