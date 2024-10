L’autunno è prossimo a fare il suo ingresso e Ravenna è ben decisa a non frenare la sua corsa dando grandissime opportunità di divertimento sia a cittadini che turisti

Festival e Eventi Culturali da non perdere a Ravenna

Ravenna è una città ricca di storia e cultura, famosa soprattutto per i suoi mosaici, ma questa perla emiliana non è solo meta perfetta per coloro che desiderano fare un viaggio nel passato: la vita mondana della città ha infatti tanto da offrire.

L’estate si è conclusa da poco e ha visto soprattutto un Luglio e un Agosto ricchi di eventi che hanno animato il centro storico e la riviera con colori, suoni e tradizioni.

Uno degli appuntamenti più attesi era anche quest’anno il tradizionale “Mosaico di Notte e Ravenna Bella di Sera”: un periodo che permette a residenti e turisti di far visita ai monumenti storici nelle ore serali, per godere di un’atmosfera suggestiva data dal crepuscolo.

Non sono mancati concerti e spettacoli. In particolare nel mese di Luglio la città ha potuto ospitare nuovamente la “Notte Rosa”, il celebre capodanno dell’estate romagnola animato da balli, musica e spettacoli fino a tarda notte.

Bell’Italia aveva già toccato la città romagnola ad Aprile portando così nelle piazze i sapori di Ravenna , ma gli eventi che hanno permesso di godere dei cibi locali non sono mancati neanche in Estate.

Adesso l’autunno è prossimo a fare il suo ingresso e anche se la bella stagione si porta solitamente via molti avvenimenti a cielo aperto, la città è ben decisa lo stesso a non frenare la sua corsa dando grandissime opportunità di divertimento sia a cittadini che turisti.

Un saluto all’estate con un settembre ricco di eventi a Ravenna

Settembre è stato definitivamente il saluto di Ravenna all’estate, con eventi capaci di unire sport, cultura e arte. La città ha infatti ospitato i Campionati Mondiali di Dragon Boat, una competizione internazionale che avviene su lunghe canoe decorate con teste e code di drago e che ha visto atleti da tutto il mondo sfidarsi sulle acque della Standiana di Savio.

Indimenticabili sono state le celebrazioni a Dante Alighieri, uno dei cittadini più celebri della città. I festeggiamenti in suo onore sono stati numerosi tra cui la più significativa è stata sicuramente quella durante l’Annuale: giornata dedicata al ricordo della sua scomparsa, con la solenne Cerimonia del dono dell’olio da parte del Comune di Firenze.

Per finire, il mese di settembre vede la sua conclusione con il Soundscreen Film Festival, ricco di spettacoli e un programma dedicato soprattutto alle opere più innovative nel panorama internazionale.

Colori d’autunno: gli appuntamenti di ottobre a Ravenna

Ottobre non ha intenzione di mettere un freno agli appuntamenti pensati per la città di Ravenna, nonostante l’arrivo dell’autunno e delle temperature più miti. Uno dei più attesi è la celebre notte bianca, che si svolgerà il 12 del mese e sarà in realtà più una “Notte d’Oro”.

Il centro storico si tingerà di questo meraviglioso colore, tipico dei suoi mosaici, e verranno proposte numerose iniziative per il divertimento di tutta la famiglia. Spettacoli, concerti e animazioni trasformeranno le vie e le piazze di Ravenna in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.

Anche i monumenti, i musei e i palazzi storici rimarranno aperti fino a tarda sera, così da permettere a tutti di esplorare gratuitamente la ricca eredità culturale della città, condendo il tutto con un’atmosfera suggestiva e unica.

Per concludere il mese in bellezza, dal 25 al 27 ottobre, saranno protagonisti i sapori della Romagna con “GiovinBacco – Sangiovese in Festa”, la più grande celebrazione del Sangiovese e dei vini locali, dove sarà possibile seguire un percorso di degustazioni, stand gastronomici e incontri dedicati all’eccellenza enologica della regione.

Novembre di cultura: i festival da non perdere a Ravenna

Ravenna ha grandi progetti anche per il penultimo mese dell’anno, con alcuni avvenimenti davvero interessanti. Il primo, il 10 novembre, è la “Maratona Città d’Arte”: una manifestazione sportiva che trasformerà Ravenna in un vivace centro di attività e divertimento.

Il percorso preparato per i corridori attraverserà tutti gli 8 monumenti della città dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, così da unire in una sola splendida occasione sport e cultura.

La maratona sarà lunga 42 km, ma è possibile partecipare anche con distanze più brevi ed iniziative speciali come la Family Run e la Dogs & Run: momenti unici pensati per coinvolgere tutti, compresi i partecipanti con disabilità.

Non mancheranno anche gli spettacoli musicali. Dal 15 al 21 novembre, infatti, il Teatro Alighieri ospiterà la “Trilogia d’Autunno”, la conclusione del prestigioso Ravenna Festival, un evento che celebra l’opera lirica con omaggi a grandi compositori come Verdi e Puccini.

Per finire, gli amanti del cinema non resteranno delusi, trovando uno spazio dedicato tutto per loro circa a metà mese. Il Palazzo del Cinema e dei Congressi ospiterà infatti il “Nightmare Film Fest”: un evento tutto dedicato al cinema horror, dove verranno trasmessi sia grandi classici che nuove proposte.

