Lotta al sovraindebitamento, MDC e UniCredit insieme per prevenire il fenomeno

“Con la pandemia, in Italia è notevolmente cresciuto il fenomeno del sovraindebitamento, a causa dell’incapacità a far fronte ai propri impegni finanziari e, sempre più spesso, alle ordinarie esigenze di vita quotidiane. Con l’aumento dell’inflazione, dei costi in bolletta e dei rincari generali, negli ultimi due anni si è registrata una profonda crisi in molti settori, tale da necessitare interventi da parte di enti e autorità sia a livello normativo che economico”, lo ricorda il Movimento Difesa del Cittadino, che illustra i progetti avviati per sostenere e informare i cittadini con l’obiettivo di prevenire il sovraindebitamento.

Tra questi, anche un’iniziativa promossa insieme a UniCredit, che prevede la realizzazione di due webinar, il 5 e il 20 aprile 2023.

Lotta al sovraindebitamento, i progetti di MDC

In considerazione della rilevanza della tematica, MDC si è attivato già dal 2021, realizzando iniziative quali: “Sos debiti”, in partenariato con MDC Friuli Venezia Giulia, Ladudes Family, Centro Studi Ricerca e Accoglienza Spazio Neutro Onlus, e “Liberiamoci”, in partenariato con SOS Impresa e Rete per la Legalità Campania, finanziato dalla regione Campania con fondi del ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Oltre a ALPHA DEBT (realizzato dal Movimento Difesa del Cittadino e SOS Impresa) e DEBT SOLVE (realizzato dal Movimento Difesa del Cittadino e Progeu), entrambi cofinanziati dalla Commissione Europea (EISMEA) nell’ambito del Single Market Program.

Due progetti, tutt’oggi in essere, che hanno come obiettivo principale quello di ridurre il fenomeno del sovraindebitamento in Italia, rafforzando la consapevolezza dei consumatori in merito alle caratteristiche e ai rischi del fenomeno, e contribuendo a migliorare il tasso di alfabetizzazione finanziaria della cittadinanza.

I webinar di MDC e UniCredit

Ulteriore occasione per porre l’attenzione sul fenomeno e favorire la prevenzione del sovraindebitamento, è – come detto – quella offerta dai webinar “Iniziative di prevenzione del sovraindebitamento” realizzati dal Movimento Difesa del Cittadino in collaborazione con UniCredit, nell’ambito di Noi&UniCredit, la partnership fra la banca e 14 associazioni dei consumatori di rilevanza nazionale avviata nel 2005 per accrescere la trasparenza sostanziale e favorire scelte consapevoli e sostenibili da parte dei consumatori.

“I webinar, che si terranno il 5 e il 20 aprile 2023, hanno l’obiettivo di condividere con gli operatori delle sedi e degli sportelli territoriali di MDC le iniziative e gli strumenti che possono essere posti in essere per supportare i cittadini-consumatori che manifestano dificoltà di adempiere ed evitarne il sovraindebitamento ed il default”, spiega l’associazione.

Grazie al confronto con gli esperti UniCredit, i referenti territoriali di MDC potranno accrescere le proprie competenze in materia, per supportare al meglio i cittadini-consumatori a rischio sovraindebitamento che si rivolgono ai loro sportelli, aiutandoli, in particolare, a superare le resistenze che impediscono loro di chiedere supporto.

Come spiegato dall’associazione, infatti, un fattore spesso determinante per riuscire ad individuare una soluzione efficace e utile a contribuire a superare la situazione di difficoltà è rappresentato dalla sollecita segnalazione della difficoltà a rimborsare i finanziamenti contratti con banche e finanziarie.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!