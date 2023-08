Viaggi all’estero: ecco perché sottoscrivere una polizza assicurativa

Viaggiare all’estero richiede una programmazione meticolosa, non solo in relazione ai luoghi da visitare, ma anche per l’assicurazione da viaggio

Viaggiare all’estero richiede una programmazione meticolosa, non solo in relazione ai luoghi da visitare, gli outfit da indossare e gli spostamenti da curare ma anche per l’assicurazione da viaggio. Se prima veniva ritenuta un dettaglio superfluo, ad oggi avere una buona assicurazione è essenziale.

La pandemia infatti, ha insegnato che gli eventi imprevedibili possono accadere ed è meglio trovarsi preparati prima di non avere alcuna scelta da prendere.

Inoltre, oltre alla stipula dell’assicurazione può essere importante anche sottoscrivere una polizza annullamento viaggio , per far fronte a quelle evenienze che possono portare addirittura all’annullamento del viaggio come una crisi climatica.

Insomma, sono talmente tante le cose da prevedere che mediante una buona polizza si può far fronte ad una buona parte delle incombenze peggiori.

Assicurazione viaggi: perché sottoscrivere una copertura per andare all’estero

Il consiglio di sottoscrivere una buona polizza assicurativa tutte le volte che ci si dirige verso Paesi extra Europa viene dato direttamente dal Ministero degli esteri italiano.

Ma come individuare la polizza più adatta alle proprie necessità? Bisogna stabilire quali sono gli aspetti che devono essere coperti. In primis, è opportuno verificare che la polizza comprenda il pagamento delle spese mediche.

Il sistema sanitario extra UE differisce da quello italiano e non in tutti i paesi le spese ospedaliere sono gratuite.

Anzi, si tratta di veri e propri salassi che non tutti i turisti possono permettersi. Ecco perché l’aspetto sanitario deve essere senza dubbio quello che merita maggiore attenzione. Inoltre, dovrebbero essere previste anche le spese relative al rientro anticipato o in alternativa al soggiorno allungato in zona.

I rischi di viaggiare all’estero senza assicurazione

La pandemia ha insegnato a tutti i turisti ma anche a chi viaggia per lavoro che è fondamentale avere una polizza che copra eventuali danni o necessità impellenti che non possono essere previste.

Gli imprevisti infatti sono all’ordine del giorno ma quando capitano all’estero riuscire a risolverli è ancora più difficile.

Grazie ad una buona polizza, sarà la società assicuratrice a pagare tutto ciò che riguarda i problemi connessi al viaggio in anticipo, così da poter viaggiare tranquilli e sereni senza alcuna difficoltà.

L’assistenza che gli operatori dell’assicurazione riescono a fornire durante il viaggio regala enormi soddisfazioni a tutti coloro che sottoscrivono un contratto assicurativo per essere sempre coperti e protetti.

Come si sottoscrive una polizza assicurativa?

Una polizza assicurativa per i viaggi può essere sottoscritta fino al giorno prima della partenza e prevedere benefici ulteriori rispetto alle sole spese mediche. Si ha ad esempio la possibilità di essere coperti nel caso di annullamento all’ultimo momento del viaggio o interruzione dello stesso.

Ancora, sarà possibile sottoscrivere una polizza che curi l’assistenza al cliente durante tutto il soggiorno all’estero.

Anche in caso di furti dei bagagli, smarrimento degli stessi o necessità di prolungare il soggiorno per problemi di salute. La polizza può anche coprire i danni che possono essere provocati dall’assicurato durante il viaggio a cose o persone. Insomma, si tratta di un trattamento estremamente importante ed essenziale.

L’assicurazione può valere per un unico viaggio o coprire un intero anno, rimanendo valida in tutti i Paesi che vengono visitati dall’assicurato nel corso del tempo.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!