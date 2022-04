Guida al trasloco senza stress

Nel corso della vita, nel 90% dei casi saremo costretti a fare uno o più traslochi. Le esigenze possono essere varie, un trasferimento per motivi di lavoro, avvicinarsi alla propria famiglia, oppure aver finalmente coronato il sogno dell’acquisto della nostra prima casa. Qualunque sia il motivo, in genere cambiare casa spesso porta con sé emozioni come trepidazione ed entusiasmo. Non vale la stessa cosa però per il trasloco. In genere la maggior parte di noi al solo pensiero sono pervasi da sentimenti di preoccupazione e ci si sente stanchi già prima di cominciare. La sola idea di dover spostare tutta la nostra roba e il nostro mobilio, manda nel panico la maggior parte delle persone. In realtà ci sono alcuni trucchi e metodi per poter affrontare questo cambiamento con più serenità possibile. È importante organizzarsi per tempo e mettere in atto tutte le tecniche che ci consentano un trasloco senza stress. Vediamo nel dettaglio qualche consiglio utile.

Affidarsi ad una ditta seria

Affidarsi ad una ditta per traslochi spesso fa la differenza. Molte persone scelgono di fare da sé, ma il risultato è spesso molto negativo. Già un trasferimento porta in ognuno stanchezza e frustrazione, unire a tutte le altre incombenze, il dover anche pensare a tutta la nostra roba e a come trasportarla, smontarla e rimontarla, sarebbe davvero un bel carico sulle nostre spalle. Noi vi consigliamo la praticità di affidarvi ad una ditta di traslochi, sicura e affidabile. Un ottimo metodo per scegliere tra così tante alternative a disposizione è affidarsi ad un sito online che ci permetta di valutare da casa Il listino prezzi dei traslochi, in questo modo sarà possibile scegliere con calma la soluzione più adatta a noi e trovare un buon prezzo. Altro consiglio utile per restringere il campo di ricerca e non incorrere in problemi è selezionare fra le ditte quelle che effettuano traslochi vicino a te.

Liberarsi di ciò che non serve più

Partire con anticipo sui tempi significa anche avere la possibilità di disfarsi di ciò che non ci serve più. Nel tempo spesso si tende ad accumulare roba inutile, selezionarla significa sia fare spazio nella nuova casa, evitando altro accumulo, sia semplificare il vostro trasloco. Prendiamoci dunque del tempo per catalogare tutti i nostri oggetti e decidere cosa vale davvero la pena di portarsi dietro.

Catalogare scatole e mobili

Può sembrare un processo inutile e troppo laborioso, invece catalogare con calma tutte le scatole, avendo cura di suddividere gli oggetti per categoria, ci tornerà molto utile nel momento in cui, arrivati nella nostra nuova casa, saremo sommersi da una marea di scatoloni tutti uguali. Sapere dove si trova cosa, aiuterà a fare già una prima selezione in base alla stanza e allo spazio dove riporre le cose. Ciò ci permetterà già un buon margine di recupero sulle tempistiche. Altro passo utile è numerare le ante dei nostri mobili. Contrassegnare le ante e i fianchi dei mobili infatti ci aiuterà poi, una volta arrivati, a capire come andranno rimontati. Non fidiamoci della nostra memoria, una volta che dovremo metterci all’opera, potremo far confusione e non ricordare più la fase di montaggio, meglio dunque partire preparati e servirsi di un nastro di carta di facile rimozione. Anche delle fotografie potrebbero tornarci utili.

