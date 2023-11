“Il silenzio parla”. Al via la campagna Coop contro la violenza sulle donne

“Il silenzio parla” è la nuova campagna lanciata da Coop in collaborazione con Differenza Donna in occasione del 25 novembre, Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Contro la violenza sulle donne, le storie delle donne che alla violenza sono sopravvissute e hanno trovato la forza di rompere il silenzio, uscire dall’isolamento, cercare e trovare aiuto. “Il silenzio parla” è la nuova campagna lanciata da Coop in collaborazione con Differenza Donna in occasione del 25 novembre, Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Lo slogan campeggia sulle confezioni di biscotti a marchio Coop che saranno tutti bianchi, uno special pack con un QR code che rimanda alle storie delle donne che sono uscite dalla violenza. L’iniziativa vuole diffondere la conoscenza del 1522, il numero unico antiviolenza e stalking della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

«Intorno alla violenza di genere si fa un gran parlare e per quanto sia giusto, il rischio è che in tutto questo rumore non si senta più la voce delle donne che quella violenza la subiscono quotidianamente – ha detto Maura Latini Presidente Coop Italia – L’idea, quindi, è quella di rompere il loro silenzio, portando ai più la loro testimonianza nella speranza che la conquista della serenità e della libertà di alcune donne possa essere da stimolo per le altre. Quest’anno cancelliamo i colori dai nostri prodotti per lasciare spazio alle voci delle vittime e allo stesso tempo proseguiamo con la pubblicazione sui nostri pack del numero 1522».

Coop per il 1522

La campagna “Il silenzio parla” è progettata con Differenza Donna, l’associazione nazionale che gestisce il Numero Nazionale Antiviolenza e Stalking 1522. E dà voce a coloro che hanno vissuto la violenza sessuale, verbale, psicologica, economica.

Da metà novembre i clienti Coop troveranno sugli scaffali una intera gamma di biscotti a marchio vestita di bianco. Uno “special pack” in edizione limitata (oltre 400 mila confezioni), silenzioso, senza i colori e i claim tipici di questi prodotti, ma con in evidenza solo un QR code che rimanda a un podcast composto da 7 storie di donne che hanno denunciato le violenze subite e hanno chiesto aiuto ai centri antiviolenza. Sono storie vere, raccolte dalle operatrici del 1522, e interpretate dalle attrici Valentina Melis, Cinzia Spanò e Ludovica Pimpinella sulle note del compositore Fabrizio Campanelli, che ha donato gratuitamente il suo brano per questo progetto, e che saranno ascoltabili sul sito www.coop1522.it.

Il numero 1522 campeggerà inoltre su altri strumenti informativi che possono contribuire a diffondere il numero e allargare la consapevolezza su un fenomeno drammatico. A partire da altri 500 prodotti a marchio Coop, lo evidenziano impresso sulle etichette in fondo alle tabelle nutrizionali, agli scontrini emessi dalle casse degli oltre 1000 punti vendita coinvolti nella campagna, oltre che sulla shopper in tela a edizione limitata il cui ricavato sarà in parte devoluto a Differenza Donna.

«Le storie che ascolterete nella campagna “Il silenzio parla” sono solo alcune delle storie che sentiamo quotidianamente con le nostre operatrici – ha detto Elisa Ercoli, Presidente Differenza Donna – Noi sappiamo che dalla violenza si può e si deve uscire: saperlo comunicare, come fa questa campagna fa la differenza».

La violenza contro le donne, i numeri del 1522

La violenza contro le donne è fenomeno pervasivo e quotidiano. Nel 2022 al 1522, attivo 24h su 24, sono arrivate 32.430 chiamate. Il 97,7% sono donne, la fascia maggiore è 35/54 anni. L’ 80,9% è di nazionalità italiana.

Il 66,9 % riferisce maltrattamento, il 77,8% violenza psicologica, il 54, 5% minacce e il 52,3% violenza fisica a conferma che le violenze si svolgono principalmente all’interno di relazioni intime. Il 94,4 % delle vittime che hanno chiamate sono state inviate ai Centri Antiviolenza territoriali. Il 69,3% non ha denunciato perché ha paura.