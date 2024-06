Inps, arrivano le video-audioguide personalizzate per gli invalidi civili (Immagine credit video Inps)

L’Inps ha annunciato una nuova innovazione dedicata alle persone con disabilità uditive o visive: il nuovo servizio di video/audio guida personalizzato disponibile sul portale Inps.it. Questo servizio, rivolto a tutti i maggiorenni a cui è stata riconosciuta l’invalidità civile, offre un supporto interattivo e inclusivo, accessibile direttamente dalla sezione MyINPS del portale subito dopo la ricezione del verbale sanitario.

L’iniziativa, che rientra nel progetto PNRR – sistema di comunicazione organizzativa personalizzata per gli utenti – è stata progettata per garantire la massima inclusività. Tra dicembre 2023 e marzo 2024, l’Inps ha rilasciato un servizio di video guida personalizzata e interattiva sottotitolata per i destinatari di verbali sanitari di invalidità civile e sordità.

Successivamente, è stata sviluppata un’audio guida specificamente pensata per i destinatari di verbali sanitari di cecità parziale o totale. Questa guida è accessibile tramite i dispositivi più diffusi per le disabilità visive e consiste in una pagina HTML 5 con testo guida, tracce audio personalizzate e link ai servizi dedicati.

L’Inps ha notificato l’avviso del nuovo servizio tramite sms o e-mail agli utenti che hanno aggiornato i propri contatti nella sezione gestione consensi del MyINPS. Inoltre, l’avviso è disponibile anche nelle app INPS Mobile e IO, da cui il servizio è direttamente fruibile.

Questi nuovi strumenti sono parte di una strategia più ampia dell’Inps, sviluppata in collaborazione con il Ministero della disabilità, volta a migliorare la proattività e l’inclusività dei suoi servizi.

La Ministra Alessandra Locatelli ha sottolineato che queste innovazioni segnano un importante passo avanti nella semplificazione e accessibilità dei servizi dell’istituto. Questi servizi, infatti, sono stati progettati anche nell’ottica del nuovo portale della disabilità, reso possibile grazie ai fondi destinati dalla stessa Ministra.

