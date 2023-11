Diabete, in Italia ne soffrono oltre 4 milioni di persone. Oggi la Giornata mondiale (foto Pixabay)

Oggi ricorre la Giornata Mondiale del Diabete, nota anche come World Diabetes Day, istituita nel 1991 dall’International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sul diabete e sulla sua prevenzione e gestione.

Oltre 60 Paesi aderiscono a questa campagna con diverse attività. Inoltre, in questa data, diversi monumenti nel mondo vengono illuminati con il colore blu, come segno di speranza.

Oggi si stima siano oltre 4 milioni le persone affette da diabete in Italia, secondo quanto emerso da una lettura integrata dei sistemi di sorveglianza PASSI e PASSI d’Argento. I sistemi sono coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con le Regioni, a partire dai dati raccolti nel periodo 2016-2022 su un campione complessivo della popolazione residente in Italia di oltre 285mila persone sopra i 18 anni di età.

In particolare, la prevalenza di diabete si modifica molto con l’età, e se prima dei 50 anni resta sotto il 5%, dopo questa età sale rapidamente, fino al 23% intorno agli 80 anni.

Quanto ci preoccupa il diabete?

Secondo uno studio, condotto dall’dall’Ipsos Global Health Service Monitor in 31 Paesi del mondo, la salute mentale è la prima preoccupazione delle persone, in relazione ai principali problemi sanitari che il proprio Paese deve oggi affrontare. E il diabete, che posto occupa?

Secondo l’indagine, nella classifica dei principali problemi di salute che le persone devono affrontare oggi nel proprio Paese, a livello internazionale, il diabete si colloca al sesto posto con una media del 18%. La percentuale è in diminuzione rispetto al 2018, quando a considerare il diabete uno dei maggiori problemi di salute era il 22%, ma in aumento rispetto al 2020 e 2021 (13%) e al 2022 (16%).

In particolare – si legge – il diabete è considerato oggi uno dei principali problemi di salute soprattutto in Messico, dove oltre la metà della popolazione si dichiara preoccupata (63%). A seguire, con percentuali più basse, troviamo l’India e il Perù (35%) e l’Indonesia con il 32%. Al contrario, soprattutto in Irlanda, Giappone, Svizzera (8%), Spagna (9%), Canada e Svezia (10%) si registrano le percentuali più basse.

Anche in Italia si registra una percentuale molto bassa: soltanto il 12% degli intervistati considera il diabete uno dei principali problemi di salute che le persone devono affrontare oggi nel nostro Paese, dato del tutto in linea con gli altri Paesi Occidentali.

Infatti, la nuova edizione dell’Ipsos Global Service Monitor evidenzia come gli italiani e le italiane percepiscano altri problemi sanitari come principali, quali ad esempio il cancro (57%), la salute mentale (32%) e lo stress (31%).

