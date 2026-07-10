Oltre le false promesse, il 14 luglio l’evento finale di Feeling sul sovraindebitamento

“Oltre le false promesse” è il prossimo evento sul sovraindebitamento organizzato da Adiconsum e Movimento Difesa del Cittadino. Il webinar, che si svolgerà il 14 luglio, rappresenta l’evento finale del progetto Feeling (Financial Education and Empowerment to Lower Indebtedness is Game-changing”) finanziato dall’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI (EISMEA) sul tema del sovraindebitamento, diventato una emergenza negli ultimi anni in Italia e in Europa.

Feeling è il progetto di prevenzione e assistenza gratuita e qualificata per le famiglie sovraindebitate, coordinato da Adiconsum in collaborazione con il Movimento Difesa del Cittadino.Oltre alla prevenzione, il progetto si occupa di fornire assistenza e consulenza gratuite e qualificate.

Tre i pilastri sui quali si è articolato: la competenza nella consulenza sul debito; l’educazione finanziaria, per dare ai consumatori strumenti essenziali per gestire responsabilmente il bilancio familiare, prendere decisioni finanziarie consapevoli e affrontare con competenza le problematiche legate al debito; la capacità di autodifesa contro pratiche commerciali scorrette e truffe, con l’intento di aiutare i consumatori a difendersi dai rischi nascosti nei servizi di assistenza debitoria privati e a scopo di lucro.

Sovraindebitamento, emergenza Italia

Il sovraindebitamento cronico mette in crisi oltre un milione di cittadini che non riescono più a pagare le rate in scadenza, mentre altri due milioni pagano con un significativo ritardo. La crisi del debito ha dimensioni preoccupanti: oltre sei sovraindebitati su dieci hanno debiti superiori ai 100 mila euro, si ritrovano con più finanziamenti attivi e una qualità della vita devastata, fra ansia, preoccupazione e tagli a spese essenziali quale quelle per la sanità e i farmaci. Ma il fenomeno è anche sfuggente, difficile da quantificare fra quanti si trovano in una situazione di sovraindebitamento e quanti si muovono al limite della crisi. Inoltre, secondo indagini recenti, sempre più coinvolge la classe media, chi ha un lavoro stabile e, più in generale, persone inserite nel contesto lavorativo ma che faticano a far fronte a impegni economici presi nel tempo.

“Oltre le false promesse”

Nel corso del webinar “Oltre le false promesse” saranno presentati i risultati delle due indagini sulle Agenzie debiti e sulle pratiche e strumenti di soluzione delle crisi di debito, le proposte di riforma di strumenti e politiche per la soluzione delle crisi da sovraindebitamento, le buone prassi a livello europeo e l’esperienza dei 10 sportelli attivati da Adiconsum e MDC sul territorio.

Il webinar si svolgerà martedì 14 luglio dalle 15.00 alle 16.00 su piattaforma ZOOM e la partecipazione è gratuita. Per accedere all’evento è necessario aprire il link https://us06web.zoom.us/j/83351899169?pwd=yqj1D2H10SEQLbjpiYxJEed5DffxSV.1 oppure inquadrare il QR Code presente nella locandina dell’evento.

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