Sovraindebitamento, dal 15 settembre partono gli sportelli del progetto Feeling

Da lunedì 15 settembre parte l’attività di sportello del progetto Feeling contro il sovraindebitamento. Il progetto “Feeling-Financial Education and Empowerment to Lower Indebtedness is Game-changing” è coordinato da Adiconsum in partnership con il Movimento Difesa del Cittadino, promosso e finanziato dall’Unione europea-Single Market Programme-Consumatori 2024, e prevede educazione finanziaria e assistenza contro il fenomeno del sovraindebitamento delle famiglie.

Al momento non esistono dati aggiornati al 2025 sul numero esatto di famiglie che si trovano in una condizione di sovraindebitamento. Ma le prospettive sono fosche, se si considerano anche i dati sulla povertà in Italia.

Come contattare gli sportelli

Finita la formazione degli operatori, da lunedì 15 settembre saranno dieci gli sportelli fisici a disposizione dei cittadini-consumatori con problemi di sovraindebitamento. Qui potranno ricevere consulenza e assistenza gratuita.

Per mettersi in contatto con gli sportelli si può:

contattare: il Punto di contatto nazionale per un primo orientamento e per essere indirizzato allo sportello più vicino al numero 800.16.16.47

prenotare un appuntamento presso uno dei 10 sportelli FEELING presenti sul territorio inviando un’email a info@mdc.it.

Il sovraindebitamento cronico

Secondo un recente studio sul sovraindebitamento in Italia, promosso dal Comitato Interministeriale Edufin, il sovraindebitamento cronico mette in crisi oltre un milione di cittadini che non riescono più a pagare le rate in scadenza, mentre altri due milioni pagano con un significativo ritardo. La crisi del debito ha dimensioni preoccupanti: oltre sei sovraindebitati su dieci hanno debiti superiori ai 100 mila euro, si ritrovano con più finanziamenti attivi e una qualità della vita devastata, fra ansia, preoccupazione e tagli a spese essenziali quale quelle per la sanità e i farmaci.

Un quarto dei sovraindebitati si trova in questa condizione per forme di dipendenza, oltre la metà per il deprezzamento dei beni patrimoniali e per il caro vita. Fra i sovraindebitati, quasi la metà (48%) ha da 3 a 5 finanziamenti attivi e il 13% ha più di 5 finanziamenti; il 35% paga rate mensili tra 1.000 e 2 mila euro mentre il 9% supera i 2 mila euro mensili.

Il sovraindebitamento ha un impatto devastante sulla qualità della vita. Il 55% rinuncia a spese sanitarie e farmaci essenziali, l’81% soffre di disturbi del sonno legati all’ansia da debiti, quasi il 70% ha dovuto coinvolgere la famiglia nella gestione della crisi e tutti vivono in uno stato costante di preoccupazione.