Federconsumatori: dalle ricette tradizionali a quelle più esotiche, i prezzi di pandori e panettoni lievitano del +8% rispetto al 2022. più 9% per il panettone tradizionale e più 10% per il pandoro

Pandori e panettoni, rincari in vista per i protagonisti delle tavole di Natale (Foto Pixabay)

Pandori e panettoni sono i re delle tavole natalizie. Ma a quale prezzo quest’anno? Dalle ricette tradizionali a quelle più esotiche, i prezzi aumentano dell’8% rispetto al 2022. A dirlo è Federconsumatori con la sua tradizionale rilevazione dei prezzi fra gli scaffali dei supermercati e dei negozi specializzati.

Pandori e panettoni, protagonisti e prezzi

“I veri protagonisti delle tavole natalizie sono il panettone e il pandoro: come ogni anno – spiega l’associazione – l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha realizzato un’indagine sui costi dei due famosi dolci tradizionali e delle loro varianti, da quelle per intolleranti al lattosio e celiaci, a quelle più esotiche. Nonostante le nuove golose versioni (con aggiunta di mandorle, pistacchio, caramello salato e agrumi), i più amati restano il panettone e il pandoro classici. Quest’anno, però, gli italiani dovranno fare i conti con una ulteriore lievitazione dei prezzi, del +8% rispetto al 2022. Dall’indagine emerge che il prezzo del panettone tradizionale cresce del +9% rispetto allo scorso anno, anche il costo del pandoro classico aumenta del +10%”.

Nel dettaglio, il prezzo medio di un panettone calcolato dall’associazione è quest’anno di quasi 13 euro e quello del pandoro di circa 12 euro (nella versione da 1 kg).

“Chi non può rinunciare alla versione artigianale del panettone, dovrà far fronte a un aumento del +8%. Sempre per il panettone si registrano incrementi notevoli per la versione mini (+14%), per quella gluten free (+9%) e per il panettone vegano (+15%)”.

Nel dettaglio, il costo di un panettone artigianale quest’anno è in media di 43 euro; il panettone gluten free nella versione da 500 grammi costa circa 17 euro al kg; il mini-panettone, peso 100 grammi, ha un costo di poco superiore ai 4 euro con un aumento del 14% rispetto allo scorso anno. Il prezzo di un panettone vegano è in media di 39 euro.

“Questi rincari – spiega Federconsumatori – influenzeranno le scelte delle famiglie, che dovranno fare i conti con un budget ridotto per i menu natalizi, visto l’aumento generalizzato dei prezzi e di una serie di fattori che mettono sempre più in difficoltà la loro situazione economica: dai costi delle bollette alle rate dei mutui. Questo andamento non fa ben sperare per i consumi natalizi, la cui spesa complessiva si preannuncia, secondo le nostre prime stime, in calo contenuto rispetto al 2022, con forti disparità tra Nord e Sud”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!