Enel Energia, MDC a fianco dei consumatori vittime di variazioni contrattuali unilaterali

Bollette quadruplicate, forniture di energia e gas che vedono un forte aumento di prezzo e spesso senza nessuna notifica preventiva: dopo l’azione dell’Antitrust, che ha avviato un’istruttoria verso Enel Energia sul caso delle modifiche tariffarie non adeguatamente comunicate agli utenti, interviene anche il Movimento Difesa del Cittadino. L’associazione denuncia l’arrivo di segnalazioni da parte dei consumatori e promette essere al fianco dei clienti della società che siano rimasti coinvolti nelle variazioni unilaterali dei contratti di fornitura di gas ed energia elettrica poste in essere da Enel Energia.

Energia, MDC: utenti denunciano aumenti inaspettati e ingiustificati

“Sono sempre più numerosi gli utenti che hanno contattato l’associazione lamentando inaspettati e ingiustificati aumenti delle tariffe nei cicli di fatturazione del quadrimestre ottobre 2023-gennaio 2024”, afferma MDC.

I consumatori denunciano di aver ricevuto bollette con incrementi significativi del costo delle forniture, che in alcuni casi hanno raggiunto il quadruplo o il quintuplo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Molti non hanno ricevuto alcuna notifica preventiva da Enel Energia sul rinnovo contrattuale e quindi non hanno cambiato fornitore, né esercitato il diritto di recesso.

È una contestazione presente anche nel provvedimento di avvio istruttoria dell’Antitrust. Nel procedimento l’Autorità spiega infatti che alcuni utenti, che ricevono regolarmente le fatture attraverso email o sull’app, hanno segnalato di non aver ricevuto nessuna comunicazione di rinnovo delle condizioni economiche e di “aver trovato casualmente nello spam una email, proveniente da Enel Energia, alla quale era allegata la comunicazione di rinnovo, a seguito della scadenza, delle condizioni economiche di fornitura”.

Il Movimento Difesa del Cittadino ha trasmesso un nuovo esposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

“L’obiettivo è tutelare i diritti dei consumatori e assicurare che vengano rispettate le normative vigenti in termini di trasparenza e correttezza contrattuale”, spiega l’associazione, attiva con tutte le sue sedi per assiste i consumatori nei reclami e, se necessario, per la richiesta di storno o rateizzazione degli importi dovuti a seguito delle bollette ricevute. Il Movimento collabora con l’Antitrust per fornire tutte le informazioni necessarie che possano supportare l’indagine in corso per la violazione del Codice del consumo.

