SPECIALE. Andrea Gibelli, ASSTRA: intelligenza artificiale e trasporti, ruolo cruciale nel prossimo futuro

L’intelligenza artificiale promette di rivoluzionare società, economia, cultura, trasporti. Alcune applicazioni e sperimentazioni sono già in corso e innoveranno gestione del traffico, sicurezza, pianificazione ed esperienza di viaggio per viaggiatori e utenti. L’Europa si è data un regolamento, l’AI Act, che la pone all’avanguardia nel mondo nell’affrontare sfide e opportunità dell’intelligenza artificiale.

Parla Andrea Gibelli, ASSTRA

Ma come la rivoluzione dell’IA può avere un impatto sulla mobilità, come può rappresentare un vantaggio nei trasporti e quali sono rischi e benefici per i consumatori? Abbiamo raccolto il parere di Andrea Gibelli, presidente ASSTRA.

«L’Intelligenza Artificiale (AI) sta emergendo come un cambio di paradigma capace di rivoluzionare il settore dei trasporti, ottimizzando la gestione della flotta mezzi e la sua manutenzione, potenziando i sistemi di sicurezza, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’assistenza agli utenti. Già oggi, le prime applicazioni di AI nel campo della mobilità, in particolare nel trasporto pubblico locale, mostrano un potenziale significativo per trasformare i modelli di business e le professionalità richieste. Le innovazioni più evidenti riguardano ambiti come il marketing, il customer care, l’informobilità, la gestione del traffico, la pianificazione, la manutenzione predittiva e la guida autonoma. Grazie a queste tecnologie, i clienti del trasporto pubblico possono aspettarsi un servizio caratterizzato da standard più elevati di efficacia, efficienza e sicurezza».

“Governance dell’AI e tutela dei consumatori. Il ruolo delle Autorità indipendenti” è il convegno che Consumers’ Forum ha organizzato per il 27 novembre: l’evento approfondirà il rapporto fra intelligenza artificiale, diritti della persona, mercato e imprese.

di Help Consumatori in collaborazione con Consumers’ Forum