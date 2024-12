SPECIALE. Tiziana Toto, Cittadinanzattiva: Intelligenza artificiale, fondamentale la protezione dei dati

L’intelligenza artificiale (IA) è diventata una componente centrale delle moderne società digitali, influenzando innumerevoli aspetti della nostra vita quotidiana. L’IA offre strumenti potenti per migliorare la sicurezza e la soddisfazione dei consumatori, ma pone anche nuove sfide normative che richiedono un’attenzione scrupolosa.

Parla Tiziana Toto, Cittadinanzattiva

Sul ruolo dell’intelligenza artificiale nello sviluppo digitale del paese e nell’evoluzione dei consumi dei cittadini abbiamo sentito il parere di Tiziana Toto, Responsabile Politiche dei consumatori di Cittadinanzattiva.

“L’intelligenza artificiale solleva importanti questioni sulla sicurezza informatica e sulla privacy, che sono aspetti fondamentali per proteggere i diritti dei consumatori. Da un lato l’intelligenza artificiale può essere utilizzata per migliorare la sicurezza digitale, ma dall’altro la sua capacità di raccogliere, analizzare e archiviare grandi quantità di dati personali comporta anche rischi reali. I consumatori potrebbero risultare vulnerabili alle violazioni della privacy o all’uso improprio delle informazioni, come il monitoraggio delle preferenze online o l’analisi avanzata. Di conseguenza, la sicurezza informatica è fondamentale, non solo per proteggere i dati sensibili ma anche per proteggere l’integrità dei sistemi automatizzati. Per combattere questi rischi è indispensabile disporre di normative rigorose e sviluppare standard tecnici per garantire la sicurezza dei dati. Inoltre, è necessario che le aziende adottino politiche di trasparenza e informino pienamente i consumatori su come vengono utilizzate le loro informazioni personali”.

Per leggere l’intervista integrale, clicca QUI.

Leggi anche: L’intelligenza artificiale è già fra noi (e tante sono le sfide che pone)

di Help Consumatori in collaborazione con Consumers’ Forum

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!