Supplementi carburante sui biglietti aerei, si attiva l’Antitrust

Sul caso dei supplementi carburante richiesti dalle compagnie aeree il Codacons sta ricevendo diverse segnalazioni di consumatori che hanno già comprato il biglietto e si ritrovano con la richiesta di un extra. L’associazione ha inviato un esposto all’Antitrust sul caso Volotea. L’Autorità si attiva e chiede la documentazione

L’Antitrust si attiva sui supplementi carburante introdotti nel settore aereo e chiede al Codacons la documentazione sulle segnalazioni ricevute dai cittadini. Il caso è quello della richiesta di extra sul biglietto aereo presentata ai passeggeri. Il Codacons fa riferimento, nell’esposto inviato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, a “molte segnalazioni di consumatori e utenti circa i supplementi di carburante richiesti da alcune compagnie aeree ai passeggeri che hanno già acquistato il biglietto di viaggio”.

Nei giorni scorsi l’associazione aveva presentato una segnalazione all’Antitrust chiedendo appunto di verificare la legittimità dei supplementi legati ai rincari del jet fuel e la trasparenza nelle comunicazioni rese ai passeggeri, ricordando come la normativa comunitaria imponga che al consumatore sia presentato il prezzo finale definitivo di un biglietto aereo, comprensivo di tutti i costi e le tasse.

Il caso Volotea

In particolare, il caso è quello della nuova politica di prezzo della compagnia area Volotea, che ha deciso di attivare una politica aziendale chiamata Fair Travel Promise.

Per l’aumento del prezzo del carburante legato alla crisi in Medio Oriente, la compagna ha deciso di applicare “ adeguamenti limitati e proporzionati ai prezzi dei biglietti per riflettere le variazioni dei costi del carburante”. Secondo questa politica di prezzo, i clienti di Volotea potranno ricevere (almeno sette giorni prima della partenza) una richiesta formale di integrazione economica che copra eventuali aumenti del prezzo dei carburante. Fino a 14 euro in più a biglietto. Ma ci sarà, ha spiegato Volotea, anche la possibilità inversa, ovvero un rimborso della differenza in caso di diminuzione del prezzo. L’importo di adeguamento andrà da 14 euro in più a biglietto a 14 euro in meno.

Supplementi carburante, il Codacons si rivolge all’Antitrust

Gli extra costi, ricorda il Codacons, sono una possibilità prevista nelle condizioni di viaggio della compagnia, dove si legge: “In caso di variazioni straordinarie dei prezzi del carburante che incidano sui mercati energetici internazionali, Volotea potrà applicare un adeguamento limitato e temporaneo al prezzo del biglietto prima della partenza prevista del volo. Qualsiasi adeguamento di questo tipo sarà calcolato in conformità con la metodologia, le soglie e i limiti pubblicati sul sito web di Volotea. Durante il processo di prenotazione, i passeggeri saranno informati della metodologia applicabile a eventuali adeguamenti derivanti da aumenti o diminuzioni dei costi del carburante, che potranno comportare un corrispondente aumento o diminuzione del prezzo del loro Biglietto. Tali adeguamenti si applicheranno solo ai passeggeri che siano stati informati di tale possibilità durante il processo di prenotazione, consentendo loro di prendere una decisione informata prima di completare l’acquisto”.

L’associazione però vuole vederci chiaro e si è rivolta all’Antitrust.

L’Autorità, in una comunicazione inviata al Codacons, ha dunque chiesto di produrre una copia delle segnalazioni arrivate dai passeggeri “al fine di disporre degli elementi conoscitivi necessari allo svolgimento dei compiti attribuiti all’Agcm dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo” e successive modificazioni, con particolare riguardo alla valutazione circa la sussistenza di pratiche commerciali scorrette”.

Il Codacons anticipa che sta ricevendo molte segnalazioni da parte dei passeggeri e in settimana depositerà tutte la documentazione all’Antitrust. Invita inoltre i cittadini che hanno acquistato biglietti aerei a segnalare all’associazione qualsiasi supplemento richiesto in questi giorni dalle compagnie aeree, inviando una mail all’indirizzo info@codacons.it.