Dal 7 al 9 novembre la terza edizione del Salone dei Pagamenti

A Milano torna il Salone dei Pagamenti, l’appuntamento promosso da ABI per diffondere la cultura del digitale e dell’innovazione nella filiera dei pagamenti. Una occasione per promuovere il dialogo tra banche, imprese, Pubblica Amministrazione, professionisti, Istituzioni e cittadini. L’iniziativa si svolgerà dal 7 al 9 novembre al MiCo-Milano Congressi di Milano ed è organizzata da ABIServizi e promossa da ABI-Associazione Bancaria Italiana, in collaborazione con Feduf-Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, Consorzio CBI, Consorzio ABI Lab, sotto il patrocinio dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

Il programma dell’edizione 2018 è costruito intorno ai temi dell’innovazione: dall’implementazione di sistemi di Intelligenza Artificiale, all’Internet of Things e tecnologie di Machine Learning che stanno profondamente trasformando processi e servizi delle aziende bancarie e al rapporto tra banche e clienti e ai protocolli blockchain.

Tra le novità dell’edizione 2018, la sessione permanente Fintech Goes to Italy: una sorta di “incubatore temporaneo”, realizzato in collaborazione con Fintech District, che per tre giorni ospiterà giovani imprese del fintech italiane e internazionali per una serie di presentazioni aperte (pitch) e momenti di networking.

Si parlerà anche di educazione finanziaria: previsti momenti di approfondimento sui temi dedicati rivolti ai giovani e giovanissimi, ma anche a insegnanti ed educatori, con il coinvolgimento e la partecipazione di centinaia di ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado a eventi appositamente pensati per il loro coinvolgimento.