Europa, la settimana dal 9 al 15 maggio dalla voce dei protagonisti

Questa settimana a Bruxelles e in Europa: dalle celebrazioni per la Giornata dell’Europa a Roma ai vertici diplomatici sui conflitti globali, passando per la mobilità sostenibile, i diritti umani in Medio Oriente e le nuove frontiere della ricerca sanitaria. Un racconto dettagliato degli appuntamenti che hanno segnato l’agenda politica dal 9 al 13 maggio.

La settimana in Europa

L’apertura della settimana è dedicata alla celebrazione dell’identità comune. Sabato 9 maggio, Piazza del Campidoglio a Roma si è illuminata per “Luci d’Europa”, l’evento centrale della Giornata dell’Europa 2026. Alla presenza della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, del Vicepresidente esecutivo della Commissione Raffaele Fitto, e del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, la serata ha unito politica e cultura. Accompagnati dalle Vicepresidenti del Parlamento Pina Picierno e Antonella Sberna, grandi nomi come Andrea Bocelli, Francesca Michielin, Nicola Piovani e Aurora Ramazzotti hanno reso omaggio al sogno europeo in una cornice istituzionale di alto profilo.

Lunedì 11 maggio, l’azione politica si sposta sul fronte diplomatico con il Consiglio Affari Esteri (CAE). Il Ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito la posizione dell’Italia sui dossier più caldi, Russia e Iran, confermando la disponibilità del nostro Paese a operazioni di sminamento per riabilitare rotte marittime cruciali. Parallelamente, presso il Palazzo Berlaymont, il portavoce della Commissione Balazs Ujvari ha delineato le prossime tappe per l’Ucraina: il piano di assistenza macrofinanziaria entra nella fase finale, con l’obiettivo di sbloccare 9 miliardi di euro entro giugno per sostenere difesa e stabilità. Sul fronte sanitario, la portavoce Eva Hrncirova parla del monitoraggio dei casi di Hantavirus nel continente.

Nella giornata di martedì 12 maggio, l’eurodeputato di Volt Kai Rasmus Tegethoff ha presentato al Parlamento europeo l’iniziativa “Biglietto unico europeo: un continente, un biglietto“, puntando a una semplificazione radicale della mobilità transfrontaliera. Sempre a Bruxelles, i portavoce della Commissione Guillaume Mercier e Markus Lammert sono intervenuti sulla politica estera, rispettivamente sui soccorsi nel Mediterraneo e sugli aiuti alla popolazione afghana. Nel pomeriggio, Lucia Annunziata e Nicola Zingaretti (PD) durante la conferenza “Le infrastrutture come arma di guerra” hanno presentato un report sulla West Bank, denunciando l’escalation di attacchi dei coloni e l’uso delle infrastrutture come arma di guerra.

Mercoledì 13 maggio, l’agenda europea incontra il sociale e la salute. L’onorevole Salvatore De Meo, di Forza Italia ha promosso l’importante confronto “PANS e PANDAS: un ponte tra scienza, assistenza sanitaria e politiche europee”. L’evento, organizzato per l’Associazione Genitori PANS PANDAS BGE OdV, ha portato al centro del dibattito europeo le sindromi neuropsichiatriche pediatriche a esordio acuto, chiedendo alle istituzioni di Bruxelles maggiore sensibilizzazione e politiche comuni per garantire inclusione e supporto terapeutico ai bambini e alle famiglie colpite da queste patologie.

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A cura di EU Video News