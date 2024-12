Bolletta del gas in aumento, ECCO: il prossimo inverno sarà il più caro di sempre

Secondo l’analisi di ECCO, le previsioni per la bolletta del gas per la stagione invernale 2024-2025 mostrano costi significativamente superiori al periodo della crisi prezzi del gas (2022-2023)

Secondo l’analisi di ECCO (il think tank italiano per il clima) l’inverno 2024 sarà particolarmente caro: infatti le previsioni per la bolletta del gas per la stagione invernale 2024-2025 mostrano costi significativamente superiori al periodo della crisi prezzi del gas (2022-2023).

“Il prezzo del gas – si legge nell’analisi – ha raggiunto i 48€/MWh. A determinare la grossa spesa che le famiglie italiane dovranno sostenere, oltre alla dipendenza dal combustibile, sono anche le temperature dell’inverno 2024-25 – più rigide, almeno fino ad oggi, rispetto all’inverno 2022-23 – e l’inefficienza del parco abitativo italiano, tra le più alte in Europa”.

“L’efficienza energetica – spiega l’indagine – rappresenta quindi l’unico strumento in grado di garantire sicurezza e risparmio alle famiglie e dovrebbe essere supportata da una visione d’insieme che armonizzi incentivi, fiscalità energetica, tassazione dei prodotti energetici, ponendo al centro la sicurezza energetica delle abitazioni, gli obiettivi climatici e la sostenibilità finanziaria a lungo termine. Al contrario, cancellare le politiche per l’efficienza senza offrire alternative espone le famiglie a costi energetici insostenibili senza possibilità di attuare investimenti che assicurino l’uscita dal problema”.

La bolletta del gas a Milano, Roma e Palermo

L’indagine stima, in particolare, il costo della bolletta gas nel prossimo inverno per tre abitazioni tipo di 38, 70 e 110 metri quadrati, in tre città italiane: Milano, Roma e Palermo.

Per riscaldare, cucinare e produrre acqua calda in un’abitazione di 70 mq con classe energetica G a Milano – si legge nell’analisi – una famiglia spenderà, nel periodo tra novembre 2024 e marzo 2025, circa 1403€: 232€ (il 20%) in più rispetto al periodo di crisi (2022-23) e 571€ (il 68%) in più rispetto al periodo pre-Covid (2019-20).

Se la casa è di 110 mq, la spesa salirà a 2143€ (+382 € rispetto all’inverno 2022-2023 e circa 1000 € rispetto al periodo pre-Covid), mentre un’abitazione di 38 mq comporterà una spesa di 788€(+108 € rispetto all’inverno 2022-2023 e circa 300 € rispetto al periodo pre-Covid).

Cifre simili interessano anche il centro e il sud: a Roma l’aumento arriva quasi a 430€ per una casa di 70 mq rispetto all’inverno 2022-2023. Sono 635 € in più rispetto al periodo precrisi.

Mentre a Palermo l’incremento sarà più lieve e varierà tra 50 e 210€ rispetto all’inverno della crisi 2022-2023. Si alzerà fino a 420€ nel caso di abitazione di 110 mq rispetto al periodo precrisi.

