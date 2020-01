E-commerce avanti tutta. Al primo posto delle ricerche online ci sono gli smartphone

E-commerce avanti tutta. Aumentano le ricerche, aumenta il mercato complessivo dello shopping online e in gran parte dei casi le ricerche relative ai diversi prodotti si concentrano su una manciata di categorie che vedono al primo posto cellulari e smartphone. Sempre da dispositivi mobili arrivano gran parte delle ricerche, il 68%, e di queste oltre sei su dieci vengono proprio da smartphone. Gli utenti più attivi sul web? Uomini, di età compresa fra i 35 e i 44 anni.

E-commerce, ricerche online: vincono smartphone, integratori e sneakers

È l’ultima fotografia scattata da Trovaprezzi.it, comparatore di prezzi online, che offre una panoramica sintetica delle intenzioni e delle abitudini di acquisto online degli italiani e dimostra, con un aumento del 14% delle ricerche rispetto all’anno precedente, come il commercio elettronico nel 2019 abbia trainato la crescita retail complessiva.

«Nel 2019 il mercato dello shopping online in Italia ha sfiorato i 31,6 miliardi di euro con un +15% rispetto al 2018, l’incremento più alto di sempre in valori assoluti (4,1 miliardi di euro), come indicato dall’Osservatorio eCommerce B2C promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm – ricorda il comparatore – Anche lo scorso anno la crescita è stata dominata dall’acquisto di prodotti, che hanno raggiunto i 18,1 miliardi di euro (+21%) grazie a 281 milioni di ordini e a uno scontrino medio di circa 66 euro».

Trovaprezzi.it ha analizzato le ricerche fatte dagli utenti. Il 34% del totale si concentra in particolare su 10 categorie. Oltre 78,5 milioni di ricerche effettuate tra gennaio e dicembre dello scorso anno, spiega il comparatore, hanno infatti visto come protagonisti prima di tutto cellulari e smartphone, seguiti da integratori, sneakers e scarpe sportive, climatizzazione e televisori.

Gli utenti in breve

Chi sono gli utenti più attivi? In questo caso si conferma una tendenza già emersa lo scorso anno. In quasi sei casi su dieci (59%) le ricerche sono state fatte da uomini e gli utenti più attivi hanno un’età compresa tra i 35 ed i 44 anni (26% sul totale degli utenti).

L’ecommerce, e le ricerche online correlate, sono molto legati poi alla dimensione della mobilità. Nel 2019 le ricerche fatte da dispositivi mobili hanno superato il 68% del totale, di cui il 62% proveniente da smartphone.