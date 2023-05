Errore nel calcolo dei consumi, Codici Lombardia: azzerato il debito di 35 mila euro di un utente

Dopo oltre otto mesi si è conclusa positivamente la una vicenda di un consumatore con un debito da oltre 35 mila euro, causato da errore nel calcolo dei consumi. A darne notizia è l’associazione Codici Lombardia.

Errore nel calcolo dei consumi, la vicenda di un consumatore lombardo

“Non è stato facile – dichiara Davide Zanon, Segretario Regionale di CODICI Lombardia – ma ce l’abbiamo fatta. Tutto è iniziato con la ricezione di una fattura da 16mila euro per la fornitura gas di un’azienda; una cifra esorbitante se si pensa che la fornitura rimane chiusa per la maggior parte dell’anno. L’utente si è rivolto alla nostra Associazione presso lo Sportello di Gudo Visconti per una verifica dei costi inseriti e da subito ci siamo accorti che i conti non tornavano. Ci siamo quindi rivolti sia al fornitore che al distributore di zona, il quale ha provveduto prontamente a rettificare i consumi“.

“Tuttavia, i tempi di emissione della nota di credito da parte del fornitore si sono protratti a tal punto che si è reso necessario, oltre all’avvio di una conciliazione presso l’Autorità ARERA, richiedere l’intervento diretto di un nostro legale per far valere i diritti della società davanti al Giudice”.

“Il comportamento della società ci ha lasciato l’amaro in bocca – commenta Zanon – in quanto, in un periodo di difficoltà economica come quello di questi anni post pandemia e di guerra, si è dimostrata ostile di fronte ad una situazione di palese ragione per il consumatore, che avrebbe potuto addirittura rischiare di far chiudere un’azienda familiare aperta da decenni. Ma tutto è bene ciò che finisce bene. Ribadiamo a tutti i consumatori, domestici o business, di prestare massima attenzione alle bollette: non è sufficiente guardare il costo finale della bolletta, bisogna vedere a cosa sono dovuti i costi richiesti. In caso difficoltà è essenziale chiedere chiarimenti, anche se spesso ci si scoraggia di fronte alla difficoltà di comunicazione con le società.”

