IQOS Iluma, Altroconsumo: lamina tagliente negli stick Terea, avvertenza in etichetta illeggibile

“All’interno degli stick Terea del dispositivo IQOS Iluma per riscaldare il tabacco – di Philip Morris – c’è una lamina metallica tagliente. Questa lamina è indicata in etichetta solo con una minuscola frase di avvertimento, praticamente illeggibile”: è quanto denuncia Altroconsumo, che segnala il pericolo che questi stick di piccole dimensioni “vengano accidentalmente ingerite da bambini, anche di pochi mesi, con rischi molto gravi” (qui l’approfondimento completo).

“Rischi, già documentati all’estero, di lesioni gastro-intestinali (oltre che di intossicazione da tabacco) – sottolinea l’associazione – poiché la lamina che contengono è lunga 1,2 centimetri, larga 4 millimetri e dello spessore di 0,06 millimetri e ha spigoli vivi e taglienti. Concreto è anche il rischio che gli stick o i mozziconi, abbandonati per strada, possano essere ingeriti da cani e altri animali domestici“.

Stick Terea, le avvertenze di Altroconsumo

Altroconsumo ha verificato che sul sito di Philip Morris i dettagli sulla lamina ci sono, con la dicitura “Non ingerire o smontare TEREA SMARTCORE STICKS™. Questo prodotto contiene una parte metallica tagliente che può causare gravi lesioni se ingerita. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici”. Ma, secondo l’associazione, queste informazioni presenti sul web non sono sufficienti per rendere gli utilizzatori consapevoli dei rischi di questo prodotto.

“È fondamentale che tutti – adulti, medici, Pronto Soccorso e ospedali – siano informati in modo più chiaro e preciso della presenza di questa lametta all’interno degli stick TEREA: innanzitutto affinché gli adulti siano molto attenti a non lasciare questi stick a portata di mano dei più piccoli. E poi perché, sapendolo, gli operatori sanitari possono agire nel modo più tempestivo e corretto possibile, senza pensare alla sola intossicazione da nicotina. E questa informazione deve avvenire innanzitutto a partire dall’etichetta del prodotto“.

In attesa di interventi necessari e urgenti per proteggere la salute dei più piccoli e non solo, Altroconsumo diffonde alcuni consigli per chi utilizza gli stick Terea: tenerli lontani dalla portata dei bambini e di animali domestici, in quanto l’assunzione accidentale può causare lesioni interne oltre a soffocamento e intossicazione da nicotina; in caso di ingestione dei bastoncini di tabacco Terea, rivolgersi immediatamente a un medico e informarlo della presenza della lamina; non manipolare gli stick aprendoli, perché potrebbero causare lesioni alle mani; smaltire il prodotto nell’indifferenziata, mai gettarli per strada, come nessun tipo di mozzicone.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!