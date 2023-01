Prezzi dei carburanti, l’Antitrust avvia un’indagine conoscitiva

L’Antitrust ha deciso di avviare una indagine conoscitiva sui prezzi dei carburanti, con riferimento alle dinamiche concorrenziali delle diverse fasi della filiera, dall’estrazione alla distribuzione. Sul bollettino Antitrust del 30 gennaio è stata pubblicata la decisione, anticipata qualche giorno fa dal presidente Antitrust in audizione alla Camera sul Decreto trasparenza.

Indagine Antitrust sui prezzi dei carburanti

Le dinamiche dei prezzi dei carburanti, riconosce l’Antitrust nel documento, hanno messo in evidenza come shock a livello internazionale possono avere un impatto rilevante sui prezzi finali al consumo.

L’Antitrust, a seguito di numerose segnalazioni, ha già svolto alcune analisi preliminari sulla dinamica dei prezzi al consumo nella prima metà del 2022, anche in rapporto all’andamento delle quotazioni internazionali. Anche in materia di tutela del consumatore, sono stati recentemente avviati alcuni procedimenti istruttori che riguardano, in particolare, la correttezza delle comunicazioni dei prezzi al pubblico.

L’Antitrust spiega che alla luce del contesto di mercato odierno «appare opportuno svolgere approfondimenti ulteriori tenuto conto della rilevanza e attualità del tema, come testimoniata anche dalle indagini conoscitive che, nel corso del 2022, diverse autorità di concorrenza in Europa hanno avviato al fine analizzare l’andamento dei prezzi dei carburanti e alcune fasi specifiche della filiera petrolifera».

L’indagine conoscitiva, conclude l’Antitrust, «è diretta ad approfondire le dinamiche concorrenziali delle fasi di estrazione e raffinazione, nonché ad analizzare le evoluzioni dei prezzi intervenute nelle diverse fasi della distribuzione, al fine di verificare l’esistenza di eventuali ulteriori spazi di intervento».

