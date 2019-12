Second hand market, un’App per dare una nuova vita ai regali di Natale

Il trend del second hand market è in ascesa e c’è un’app che contribuisce ad abbattere gli sprechi

Il Black Friday è stato per molti italiani il primo vero appuntamento con i regali di Natale nella speranza che, muovendosi in anticipo, si potesse risparmiare qualcosa sul budget da investire per i doni.

Purtroppo cominciare a mettere pacchi e pacchetti sotto l’albero già prima dell’Immacolata non sembra essere una strategia di risparmio sempre azzeccata.

Budget e regali

Il budget per i regali infatti appare sempre in ascesa di anno in anno, come mettono in evidenza anche i dati della Xmas Survey di Deloitte, secondo la quale l’anno scorso la spesa media natalizia è stata di 541 euro, il 2% in più rispetto all’anno precedente. E non c’è Black Friday o Cyber Monday che tengano.

In aggiunta, la facilità con cui si acquista via e-commerce, che nel 2018 ha registrato l’11% di vendite in più rispetto agli anni precedenti, porta il range della spesa ad aumentare sempre di più a discapito di vacanze, investimenti e momenti più conviviali.

Ma quest’anno, anche grazie ad una nuova attenzione al mondo della sostenibilità, il trend che spopola nel mercato USA del second hand market potrebbe arrivare in Italia e cambiare alcune dinamiche.

Un mercato da 23 miliardi di euro: il second hand market è in ascesa

Se negli Stati Uniti il trend della vendita e dell’acquisto di prodotti di seconda mano è già forte, con un giro di affari le cui proiezioni sono pari a 51miliardi di dollari nel 2023, anche in Italia le cose stanno andando meglio: secondo il report dell’Osservatorio second hand economy, nel 2018, il mercato dell’usato ha toccato il valore di 23miliardi di euro, con una crescita del 28% negli ultimi 5 anni.

Un incremento notevole che vede, grazie all’attenzione sempre maggiore per l’ambiente, un’ascesa ancor più dirompente.

Ma il mercato dell’usato, oltre agli spazi fisici scanditi nei quartieri a degli orari e a dei giorni stabiliti, ha sempre più presa nei marketplace che comunque, ricorrendo all’utilizzo di corrieri, non diminuiscono di troppo l’impatto ambientale del fast fashion.

Xtribe, il marketplace green per il second hand market

Tra i canali di vendita in cui il mercato dell’usato prende vita c’è Xtribe, l’app da 700mila download che permette di vendere, acquistare e barattare qualsiasi prodotto con le persone e i negozi che sono nelle vicinanze, grazie ad un sistema di geolocalizzazione integrato.

La startup è uno di quegli strumenti per ripensare al Natale 2019 come ad un Natale green in cui acquistare prodotti usati, vendere i propri o barattarli, comodamente nel proprio quartiere, eliminando anche le emissioni di CO2 generate dai motori dei corrieri.

“Vogliamo creare un marketplace che non solo aumenti le possibilità di incontro e di commercio all’interno delle zone frequentate dai nostri utenti ma che questo scambio sposi anche delle tematiche che per noi sono importanti come quella legata alla responsabilità di ognuno di agire nel modo più green possibile”- afferma Mattia Sistigu, co-fondatore di Xtribe.

Un sistema semplice che permette di fare economia liberandosi di ciò che non piace più e dandogli nuova vita, rimanendo coerenti con il tema caldo di quest’anno: l’attenzione all’ambiente e alla sua tutela.

Il Natale 2019 può essere più green e più semplice, cambiando un antico pensiero ormai divenuto obsoleto perché riciclare i regali di Natale non è reato.