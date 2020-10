Settimana anticontraffazione, Consumatori lanciano “Io sono originale” con azioni per i giovani

Associazioni dei consumatori mobilitate per la Settimana anticontraffazione, giunta alla quinta edizione, che inizia oggi. L’iniziativa durerà fino al 25 ottobre ed è promossa dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico. Molti i dibattiti e gli eventi, che quest’anno saranno tutti online per l’emergenza pandemia.

Il tema è particolarmente seguito dalle associazioni dei consumatori, considerato che gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull’economia e pesano sul sistema fiscale (come ricorda lo spot 2019 dello scorso anno).

Consumatori: azioni per i giovani con “Io sono originale”

Le iniziative organizzate dalle Associazioni dei consumatori si svolgeranno nell’ambito del Progetto “Io Sono Originale” e coinvolgeranno i giovani in due ambiti diversi: da un lato i social con la promozione di una challenge e dall’altro l’università con un webinar sulla contraffazione.

L’iniziativa social vedrà l’influencer Tommaso Cassissa raccontare, tramite alcune Instagram stories, le disavventure in cui si è imbattuto a causa dell’acquisto di prodotti non originali. A partire dal 19 ottobre e per tutta la durata della Settimana, gli Instagram followers di Tommaso potranno vincere una videochiamata con l’influencer.

Instagram, Facebook, un influencer e una challenge. Sono questi gli ingredienti con cui, in occasione della Settimana Anticontraffazione 2020, si punta a sensibilizzare il pubblico più giovane sui temi del valore strategico della Proprietà Industriale e del disvalore del mercato del falso, al fine di innescare un radicale cambiamento culturale che modifichi le attitudini e i modelli di acquisto dei giovani inducendoli a scegliere sui mercati offline e online solo prodotti originali.

La seconda iniziativa vede le associazioni impegnate nell’organizzazione del webinar “Le nuove frontiere della lotta alla contraffazione. Strumenti di tutela tra falso online e violazione del design” in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “L.Vanvitelli” che si svolgerà il 23 ottobre ore 15.00.