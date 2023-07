Tutela dei consumatori in Costituzione, proposta firmata da tutte le forze politiche eccetto M5S

Secondo quanto riferito da Fonti parlamentari, la Proposta di legge per inserire la tutela dei diritti dei consumatori in Costituzione è stata firmata da tutte le forze politiche, anche di minoranza, eccetto M5S

La Proposta di Legge per inserire la tutela dei diritti dei consumatori in Costituzione, presentata da Alberto Gusmeroli (Presidente della Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera e Responsabile dell’Unità Fisco del Dipartimento Economia della Lega), è stata firmata da tutte le forze politiche, anche di minoranza – Lega, FDI, FI, Noi moderati, PD, Italia viva/Azione -, eccetto il M5S. È quanto si apprende da Fonti parlamentari.

“Anche il vice presidente della commissione ambiente del Senato, senatore Lorenzo Basso del PD – riferiscono – ha avviato la raccolta di firme sullo stesso testo in maniera bipartisan”.

Tutela dei consumatori, Gusmeroli: proposta nata da confronto con cittadini e AACC

“Siamo tutti Consumatori, la loro tutela è un tema che riguarda tutti, e che diventa particolarmente significativo per quelle fasce di popolazione più esposte ai rischi che la digitalizzazione di acquisti e consumi comporta – commenta Alberto Gusmeroli. – Auspico che su un tema così trasversale si possa dare al Paese un segnale di unità e coesione e che i colleghi 5 stelle decidano di aderire all’iniziativa durante l’iter di approvazione”.

“Le buone leggi – conclude Gusmeroli – nascono sempre dall’ascolto: anche questa è nata dall’interlocuzione costante e proattiva con i Cittadini e con le Associazioni di tutela dei Consumatori, che ringrazio per la loro importantissima attività e per il loro impegno da sempre per giungere a questo primo passo importante per la tutela a rango costituzionale. Un risultato che arriva proprio a 75 anni dalla promulgazione della Costituzione italiana”.

