Vino: produzione mondiale in lieve aumento: l’Italia torna prima

Dopo il minimo storico del 2024, la produzione mondiale cresce del 3% e raggiunge i 232 milioni di ettolitri. Il nostro Paese guida la classifica con 47,4 milioni, confermandosi leader nel settore vitivinicolo.

Il 2025 segna un’inversione di tendenza per il comparto del vino globale. Dopo il crollo registrato l’anno scorso, con i livelli produttivi più bassi dal 1961, la produzione mondiale di vino è tornata a crescere.

Lo rivela la Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV), che stima per quest’anno un totale di 232 milioni di ettolitri, pari a un aumento del 3% rispetto al 2024.

Una crescita contenuta, ma significativa, che consente di recuperare parzialmente il terreno perso dopo un’annata segnata da eventi climatici estremi e da difficoltà diffuse nei principali Paesi produttori.

Italia leader con 47,4 milioni di ettolitri

In questo scenario, l’Italia riconquista la prima posizione mondiale con una produzione stimata in 47,4 milioni di ettolitri, tornando ai suoi livelli medi abituali. Il dato conferma la solidità del sistema vitivinicolo nazionale e la capacità del settore di adattarsi alle sfide di un contesto sempre più complesso, in cui le variabili meteorologiche giocano un ruolo decisivo.

Dopo un periodo di contrazione generalizzata che aveva colpito anche i principali competitor europei, il nostro Paese dimostra di saper mantenere una leadership costruita su qualità, diversità e radicamento territoriale.

Condizioni climatiche ancora decisive

L’OIV sottolinea come la ripresa, pur incoraggiante, resti “nuovamente segnata dalle condizioni climatiche”. Temperature elevate, siccità prolungate e fenomeni meteorologici estremi continuano infatti a incidere sulla resa dei vigneti, influenzando non solo la quantità ma anche la qualità delle uve raccolte.

L’organizzazione ha raccolto e analizzato i dati di 29 Paesi, che rappresentano circa l’85% della produzione mondiale, delineando così un quadro ampio ma ancora prudente: la crescita del 3% è un primo passo verso la stabilizzazione, ma non segna ancora un vero ritorno ai livelli pre-crisi.

Un segnale di fiducia per il settore

La leggera risalita della produzione è comunque accolta con ottimismo dagli operatori del settore, che vedono nel 2025 un anno di transizione verso un equilibrio più sostenibile. L’Italia, tornata in vetta, consolida il proprio ruolo di riferimento internazionale non solo per quantità prodotta, ma anche per reputazione, innovazione e qualità.

Il primato nazionale si inserisce in un contesto globale che guarda con attenzione alla resilienza del comparto, chiamato ad affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico e dalla trasformazione dei consumi.

La forza di un patrimonio da proteggere

Il vino continua a rappresentare, per il nostro Paese, un simbolo di eccellenza e identità. I 47,4 milioni di ettolitri prodotti nel 2025 non raccontano solo un risultato economico, ma anche una storia di tradizione, lavoro e passione.

Dalle grandi aziende alle piccole cantine familiari, il tessuto vitivinicolo italiano si conferma un motore economico e culturale capace di trainare l’intero comparto agroalimentare. E mentre la produzione mondiale cerca di ritrovare stabilità, l’Italia può guardare avanti con fiducia, forte di un primato che nasce nei vigneti e si rinnova, vendemmia dopo vendemmia, come espressione autentica della propria identità.