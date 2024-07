Delusione diffusa per “Goal Pass” di Dazn. Udicon propone soluzioni alternative

Dopo le recenti delusioni sportive legate all’uscita della nazionale italiana dal campionato europeo, i tifosi si trovano ad affrontare una nuova sfida: la frammentazione dell’offerta televisiva per seguire il calcio. DAZN ha infatti lanciato “Goal Pass“, un abbonamento disponibile a 13,99 euro al mese o 129 euro all’anno, che permette la visione di sole tre partite di Serie A per giornata, oltre a partite della Liga spagnola, dei big-match del campionato portoghese e della Champions League femminile.

Un’offerta frammentata e costosa

Martina Donini, Presidente Nazionale dell’Udicon (Unione per la difesa dei consumatori), ha espresso in una nota il disappunto per questa nuova offerta: “Questa proposta, pur essendo economica, è lontanissima da quello che meritano i tifosi. Ci domandiamo, a chi è rivolta? Forse agli appassionati di sport in genere, ma non ai supporters, che vogliono seguire la propria squadra e non vedere tre match non meglio specificati”.

La critica principale di Donini è rivolta alla frammentazione dell’offerta televisiva, che costringe i tifosi a sottoscrivere abbonamenti multipli con diverse piattaforme per poter seguire tutte le partite di campionato e coppa. Questo contrasta con le promesse iniziali, secondo cui l’aumento della competitività avrebbe dovuto portare a prezzi più bassi: “Per poter seguire tutte le partite di campionato e coppa, i consumatori saranno costretti a sottoscrivere abbonamenti multipli con altre piattaforme”, ha affermato Donini.

La proposta alternativa di Udicon

In risposta a questa situazione, Udicon propone una soluzione alternativa: un pacchetto a basso costo che permetta di vedere tutte le partite della propria squadra del cuore.

“Questo modello di abbonamento personalizzato consentirebbe ai tifosi di seguire la propria squadra senza dover sottoscrivere più abbonamenti e spendere cifre considerevoli per altre partite non di loro interesse”, ha spiegato Donini.

Donini infine ha concluso la sua nota con un appello alle piattaforme televisive, invitandole a riconsiderare le loro offerte e a mettere al centro le esigenze dei tifosi. “Il campionato italiano sta perdendo sempre più attrattiva e appeal, mentre le pay TV continuano a non cambiare la loro strategia commerciale. Invitiamo DAZN e le altre piattaforme a riconsiderare le loro offerte e a mettere al centro le esigenze dei tifosi. Solo attraverso una maggiore attenzione verso i consumatori sarà possibile recuperare l’interesse e l’entusiasmo per il calcio italiano”.

La nuova offerta di DAZN ha sollevato numerose critiche tra i tifosi italiani, che vedono in “Goal Pass” un’opzione insufficiente per seguire appieno le loro squadre del cuore. La proposta di Udicon di un abbonamento personalizzato potrebbe rappresentare una soluzione più equa e conveniente per i supporters, nella speranza che le piattaforme televisive rispondano positivamente a queste richieste e rivedano le loro strategie commerciali per il bene dei tifosi e del calcio italiano.

