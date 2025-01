Interflora, multa Antitrust di 400 mila euro per pratiche commerciali scorrette

Bouquet di fiori salato per Interflora. L’Antitrust ha infatti irrogato una sanzione di 400 mila euro a Interflora Italia S.p.A. per aver attuato una pratica commerciale scorretta. In particolare, spiega una nota, l’Autorità ha accertato che “Interflora Italia non ha rispettato l’impegno di consegnare gli omaggi floreali in giornata o comunque con tempi certi, e ha recapitato omaggi difformi da quelli ordinati, per qualità e tipologia di fiori, da quelli scelti e pagati online dai consumatori. Nel processo di vendita online, inoltre, la società non ha fornito informazioni chiare e immediate riguardo ai costi connessi al servizio di consegna dell’omaggio floreale”.

