Secondo un’analisi realizzata da SWG per conto di Centromarca, per gli acquisti natalizi tre italiani su quattro dichiarano di essere guidati dalla presenza di una Marca.

I fattori che determinano la scelta del brand sono molteplici e riflettono aspettative precise: la qualità resta in cima (58% delle risposte), seguita da un buon rapporto qualità-prezzo (52%), la reputazione del marchio (29%), la storia e la tradizione dell’azienda (24%), l’innovazione (20%), valori legati all’etica e sostenibilità (16%) e la comunicazione (10%).

Cosa comprano gli italiani a Natale: tra necessità, qualità e tradizione

L’indagine mostra che, nonostante le tensioni sui bilanci familiari, molti italiani punteranno su consumi concreti: generi alimentari e bevande (37%) sono tra i prodotti più scelti, seguiti da prodotti per la cura della persona (36%), libri e hobby (34%), abbigliamento (33%) e articoli per la casa (25%).

Per il 58% degli intervistati la presenza di una Marca è decisiva nel decidere un acquisto-regalo — perché rappresenta qualità e prestigio da trasferire a chi riceve.

Questo atteggiamento non è legato a mere abitudini: i più fedeli risultano essere i Millennials (77%) e la generazione X (74%).

Budget sotto pressione: risparmi, priorità e ridefinizione delle scelte

La situazione economica e il potere d’acquisto condizionano le scelte di molti. Tra gli italiani che prevedono di ridurre il budget per regali, pranzi e spese festive, c’è una tendenza a selezionare con cura — mantenendo però alta l’attenzione alla qualità. Secondo la ricerca, chi ha risorse limitate, quando può, privilegia i prodotti di marca rispetto a alternative “low cost”.

Il risultato: anche sotto pressione economica, la Marca mantiene la sua centralità, offrendo un mix di fiducia, riconoscibilità e valore percepito che le alternative faticano a replicare.

Perché la Marca (o il brand) resta un punto fermo: qualità e valori riconosciuti

Secondo un’analisi di mercato del largo consumo riferita a 2023/2024, l’“Industria di Marca” — ovvero i produttori che operano con brand riconoscibili — detiene in Italia una quota di mercato molto elevata: circa il 68,4%, contro il 31,6% della “marca del distributore”.

I consumatori premiano le marche che assicurano affidabilità, qualità distintiva, sicurezza, scelte sostenibili e trasparenza nella filiera. Non è un rapporto esclusivamente economico: l’attesa è di valore reale, non solo percepito.

In un contesto dove l’incertezza economica è forte, i brand consolidati diventano un faro: garantiscono standard facilmente riconoscibili, rassicurano e rassicurano chi compra per sé o per gli altri.

Un Natale sotto il segno della Marca — più consapevole, più selettivo, ma fedele

Anche nella riduzione dei margini di spesa, gli italiani mostrano che non intendono rinunciare a qualità, riconoscibilità e fiducia. Il dato chiave della ricerca — 3 su 4 che scelgono prodotti di marca — non appare come una moda o una tendenza passeggera, ma come la conferma di un rapporto consolidato tra consumatore e brand.

Per i produttori e i retailer, questo contesto impone di mantenere altissimi standard qualitativi, una comunicazione trasparente e un’attenzione reale alla sostenibilità e ai valori tutelati dal brand.

Per i consumatori, significa scegliere con consapevolezza, privilegiando ciò che garantisce fiducia e valore, anche in tempi difficili. Un Natale — e un consumo — che punta alla qualità più che alla quantità.