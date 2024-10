Pagamenti digitali in crescita, in Italia 223 miliardi di euro nei primi sei mesi del 2024 (Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay )

In Italia crescono i pagamenti digitali: nei primi sei mesi del 2024 il transato dei pagamenti con carta ha raggiunto quota 223 miliardi di euro, in crescita del +8,6% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, una traiettoria che li porterà a raggiungere a fine anno un valore tra i 465 e i 475 miliardi di euro (con una crescita tra il +7% e il +9%).

Sono alcuni risultati della ricerca dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, giunto alla sua sedicesima edizione.

Pagamenti digitali in Italia, alcuni dati

Se da un lato la crescita del valore transato (+8,6%) ha segnato un rallentamento rispetto a quanto registrato nello stesso periodo del 2023 (quando la crescita anno su anno era del +13%), dall’altro continua l’aumento sostenuto del numero di transazioni, che si attesta a 5,2 miliardi (+15,6%).

Di conseguenza, diminuisce notevolmente l’importo dello scontrino medio, pari a 42,80 euro (rispetto al precedente 45,50 euro): “segnale, questo, di un utilizzo sempre più frequente dei pagamenti con carta anche per acquisti di importo più contenuto, un trend spinto soprattutto dalle carte di debito”, commenta l’Osservatorio.

In particolare il valore dei pagamenti fatti in modalità contactless (sia tramite carte sia tramite wallet NFC) ha superato i 130 miliardi di euro di transato, segnando una crescita del +23%: oggi quasi 9 pagamenti con carta in negozio su 10 in Italia vengono effettuati in questa modalità. Nello stesso periodo, adottando la prospettiva degli acquirer (operatore o istituto finanziario che elabora le transazioni effettuate e le accredita sul conto dell’esercente), i negozi fisici presenti sul territorio italiano hanno incassato pagamenti con carta pari a 181 miliardi di euro, con un importante apporto (10%) dei viaggiatori (sia business sia turistici) che arrivano dall’estero.

Il mercato dei pagamenti da smartphone e wearable in prossimità (ossia all’interno dei punti vendita), infine, continua la sua corsa, attestandosi a 19,9 miliardi di euro transati nei primi sei mesi del 2024, con una crescita del +58%. Aumenta anche il numero di transazioni, che supera 760 milioni nello stesso periodo (+68%).

I costi di accettazione dei pagamenti elettronici

Il tema dei costi di accettazione dei pagamenti elettronici rappresenta una questione cruciale per gli esercenti, i quali – sottolinea l’Osservatorio – “spesso segnalano l’onerosità delle commissioni applicate sulle transazioni ricevute”.

“Per favorire un cambiamento in questo settore – conclude – è stato siglato il “Protocollo di intesa per la mitigazione, la maggiore comprensibilità e comparabilità dei costi di accettazione di strumenti di pagamento elettronici” dai rappresentanti degli esercenti e da quelli degli operatori dei servizi di pagamento, uno strumento che ha definito regole e standard per confrontare le offerte promozionali rivolte in particolare ai negozianti con fatturato fino a 400.000 euro”.

