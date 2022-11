Carburanti, Urso: a “Mister Prezzi” il monitoraggio della dinamica dei costi. UNC: non basta

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dato mandato a Mister Prezzi di monitorare la dinamica dei prezzi dei carburanti venduti alla pompa, benzina, diesel, GPL e metano e delle componenti che li determinano. Lo comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Mise) in una nota.

“Ho dato mandato al nostro “Mister Prezzi” , Benedetto Mineo, di attuare monitoraggio accurato e continuo della dinamica dei prezzi dei carburanti venduti alla pompa – benzina, diesel, GPL e metano – e delle componenti che li determinano – ha dichiarato il ministro Urso in merito a quanto rappresentato dal Ministro dell’economia e delle finanze nel corso della audizione sulla NADEF alle Commissioni speciali congiunte. – In questa fase segnata da forti tensioni sui mercati energetici è infatti necessario avere un quadro aggiornato e specifico nell’ambito delle attività di monitoraggio dei prezzi di beni e servizi di largo consumo, condotto dalle strutture direzionali del Ministero”.

“Tale potenziamento del presidio di analisi, dato l’importante impatto sulla spesa delle imprese, delle famiglie e dei consumatori finali – conclude Urso – concorrerà a fornire un utile contributo informativo per le decisioni del Governo”.

Monitoraggio di Mister Prezzi sui carburanti, UNC: bloccare le speculazioni

Per l’Unione Nazionale Consumatori non è sufficiente.

“Al di là del fatto che già il Mite rende noti i dati settimanali dei carburanti, anche se purtroppo solo in modalità self service e non anche, come chiediamo da tempo, il servito, è positivo monitorare i prezzi se questo significa che il taglio delle accise di 25 cent, in scadenza il 18 novembre, verrà non solo prolungato fino a fine anno, ma aggiornato a seconda dell’andamento in tempo reale dei carburanti, previsto purtroppo in risalita a novembre, dopo il taglio della produzione di 2 milioni di barili di petrolio al giorno dei Paesi Opec+ e scattato dal 1° novembre”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ma il punto è – conclude Dona – dare più poteri a Mister Prezzi e all’Antitrust per poter bloccare le speculazioni, ad esempio definendo per legge i prezzi anomali, in modo che oltre una certa percentuale di ricarico, osservata in concomitanza di particolari eventi – come ad esempio scioperi dei trasporti, maltempo o la guerra in Ucraina – si possa realmente intervenire per pratica commerciale scorretta, in quanto indebito condizionamento”.

