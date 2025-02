Secondo l’Osservatorio di Federconsumatori, a registrare i rincari maggiori sono i cofanetti regalo per trattamenti estetici o trattamenti per il corpo e i cioccolatini. Costi in salita anche per chi sceglie di andare a cena fuori

San Valentino, Federconsumatori: per regali, fiori e cioccolatini rincari medi del +7% (foto Pixabay)

Scambiarsi i doni per la festa di San Valentino quest’anno costerà di più. Secondo l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, che ha effettuato il monitoraggio sui costi dei regali più gettonati e sulle tendenze per la festa degli innamorati, l’aumento medio del costo dei regali rilevato quest’anno ammonta al +7% rispetto al 2024 (qui il dettaglio sui costi).

A registrare i rincari maggiori i cofanetti regalo per trattamenti estetici o trattamenti per il corpo (+23%) e i cioccolatini (+19%). Aumentano anche i trattamenti nelle SPA e i fiori (+8%).

Costi in salita anche per chi preferirà scambiarsi i doni a cena: molti, infatti, sceglieranno di trascorrerla fuori casa (circa il 46% delle coppie). I prezzi variano da città a città, si registrano rincari dal +7% al +23% circa; ma chi cenerà fuori, spesso, approfitterà di app e promozioni per ottenere sconti.

San Valentino, i regali più gettonati

Dalla stella, a cui dare il nome del proprio amato o della propria amata, alla bottiglia di vino o liquore con etichetta personalizzata, dal libro con le foto di coppia alla mappa che incornicia il luogo del primo incontro, dalla targa con il qr code da inquadrare per ascoltare la propria canzone alla coppia di alberi da piantare (facendo un regalo anche all’ambiente): è ampia la scelta dei regali creativi per stupire il partner in occasione della festa di San Valentino.

Secondo il monitoraggio di Federconsumatori sono molto in voga anche le praline con la stampa di una foto della coppia o con frasi d’amore sull’involucro.

San Valentino, però, in tempo di ristrettezze, è anche una buona occasione per regalarsi qualcosa di utile: quel capo di abbigliamento che guardiamo di soppiatto ogni volta che passiamo davanti a una vetrina, l’abbonamento in palestra, piccoli elettrodomestici e apparecchi smart.

Molti, invece, preferiscono mettere da parte i classici regali e optare per attività, viaggi ed esperienze da svolgere insieme: dal buon cibo, a degustazioni di vini, a momenti di relax.

Solidarietà

Sempre più coppie, inoltre, scelgono di dedicare la felicità di questa giornata agli altri, impegnandosi in iniziative di solidarietà, aiutando associazioni animaliste o sostenendo enti e associazioni nel portare avanti i propri programmi educativi, sanitari e di ricerca.

