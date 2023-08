Trimestre anti-inflazione, l’adesione di Coop e Federdistribuzione

Sottoscritta al Mimit la lettera d’intenti sul trimestre anti-inflazione sul carrello della spesa, previsto dal 1° ottobre. Le modalità di svolgimento saranno definite, spiega il Ministero, entro il 10 settembre. Alla firma manca l’industria alimentare, ci sono i rappresentanti della distribuzione e del commercio. I Consumatori sono divisi. Hanno aderito fra gli altri Coop e Federdistribuzione.

Intesa anti-inflazione, l’adesione di Coop

Coop ha sottoscritto, insieme ll Ministero delle imprese e del Made in Italy, oltre che alle altre associazioni della distribuzione moderna e del commercio tradizionale, l’intesa anti-inflazione, preludio al protocollo sul trimestre per il contrasto al caro-prezzi rimandato a settembre.

«Esprimiamo il nostro profondo rammarico per la mancata disponibilità dell’industria alimentare a favore di una iniziativa comune della difesa del potere d’acquisto degli italiani. Un’azione congiunta avrebbe certamente permesso migliori risultati – ha commentato Albino Russo, direttore generale Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori) – Ciononostante, dopo il fattivo sostegno già assicurato ai possessori della carta per gli indigenti “Dedicata a te” promossa dal Masaf, il nostro senso di responsabilità verso le famiglie italiane ci ha resi nuovamente disponibili ad una collaborazione con il Mimit per individuare le migliori modalità per calmierare i prezzi dei prodotti alimentari. Negli ultimi 18 mesi abbiamo trattenuto una parte importante dell’aumento dei listini industriali senza riversarli sui consumatori, ma i bilanci delle nostre cooperative ormai limitano la possibilità di impegni ulteriori se non nell’ambito di una fattiva collaborazione istituzionale. Auspichiamo quindi che il governo comprenda i problemi strutturali del settore distributivo e lo metta in grado di recuperare quei livelli di efficienza necessari a supportare questo nuovo sforzo di responsabilità sociale».

Federdistribuzione: rinnoviamo disponibilità a collaborare contro l’inflazione

A margine della sottoscrizione della “lettera d’intenti”, commenta a sua volta il presidente di Federdistribuzione Carlo Alberto Buttarelli: «Con la firma della lettera d’intenti sull’iniziativa ‘Trimestre anti-inflazione’, le aziende della Distribuzione Moderna rinnovano la propria disponibilità a collaborare con il Governo per contrastare gli effetti dell’inflazione sul potere d’acquisto degli italiani. Nei giorni scorsi, avevamo condiviso con il Governo i contenuti di un protocollo anti-inflazione ed eravamo pronti a firmare, ma abbiamo dovuto prendere atto del no da parte dell’industria di trasformazione. Ciononostante, con grande senso di responsabilità, abbiamo deciso di proseguire il percorso già iniziato per trovare insieme alle istituzioni soluzioni concrete di contrasto all’inflazione, con l’obiettivo di tutelare le famiglie e la tenuta dei consumi».

