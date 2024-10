Annunci per “ottenere facili guadagni lavorando da casa”: attenzione alle truffe

Un “lavoro semplice da svolgere comodamente da casa” e con la prospettiva di “ottenere facili guadagni“: questi annunci sono sempre più diffusi e circolano frequentemente sul web e tramite le app di messaggistica istantanea. Sono offerte che attirano inevitabilmente l’attenzione dell’utente e su cui l’associazione Codici invita a prestare la massima attenzione, perché potrebbero nascondere possibili truffe.

Una delle frodi più diffuse – spiega l’associazione – riguarda lavori da svolgere sui social. I compiti sono all’apparenza banali: seguire pagine e profili, pubblicare commenti, mettere like a foto e video, scrivere valutazioni di hotel. Qualche click in cambio di somme discrete.

“Il problema – sottolinea l’associazione – è che inizialmente viene richiesto il pagamento di una piccola somma. Questo è l’elemento che deve far scattare l’allarme, come sottolineato dalla Polizia Postale. Se la spesa appare cosa di poco conto, il problema è che poi si ricevono altre richieste, questa volta per poter sbloccare il pagamento del lavoro svolto. Le somme non saranno mai liquidate. È così che il lavoro facile e remunerativo si rivela una truffa“.