Assistenza oncologica: un Manifesto europeo per la salute digitale

Presentato a Bruxelles il primo Manifesto europeo dedicato a sanità digitale e assistenza oncologica, con cinque priorità strategiche per rafforzare le politiche sul cancro.

15 Gennaio 2026 Redazione

Dalla disponibilità di risorse all’attenzione per la sanità digitale, dal rafforzamento delle reti di ricerca e cura alla valorizzazione dell’oncologia di precisione. Sono questi alcuni degli obiettivi del primo Manifesto Europeo per la Salute Digitale e l’Assistenza Oncologica, presentato a Bruxelles.

I numeri del cancro in Europa

Il documento nasce in un contesto segnato da dati allarmanti: ogni anno in Europa si registrano circa 2,7 milioni di nuove diagnosi di cancro e 1,3 milioni di decessi.

L’assistenza ai pazienti sta vivendo una trasformazione profonda – spiega Nicola Normanno, direttore scientifico dell’Irccs Dino Amadori – e le politiche sul cancro rappresentano un banco di prova per l’allineamento tra innovazione, dati, etica, equità e sostenibilità”.

Cinque priorità strategiche

Il Manifesto individua cinque punti chiave per garantire continuità e coerenza alle politiche europee in ambito oncologico. Il primo riguarda il riconoscimento della salute e della lotta al cancro nel prossimo Programma Quadro FP10 e nel Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034, assicurando risorse adeguate e una visione di lungo periodo.

Centrale è anche il ruolo della sanità digitale, con investimenti mirati in sistemi interoperabili, sicuri e realmente centrati sul paziente. Il Manifesto sottolinea inoltre l’importanza di consolidare la rete europea dei centri oncologici EUnetCCC e di mantenere la Missione UE sul Cancro come pilastro delle politiche sanitarie comunitarie.

L’oncologia di precisione come investimento

Un altro punto fondamentale è il riconoscimento dell’oncologia di precisione come investimento strategico per i sistemi sanitari europei. Un approccio che punta a terapie sempre più personalizzate, capaci di migliorare gli esiti clinici e l’efficienza delle cure.

“Le nostre proposte sono realizzabili, ma serve uno sforzo comune delle istituzioni sanitarie nazionali e internazionali”, conclude Normanno. Restano da superare la frammentazione dei dati scientifici, la limitata interoperabilità dei sistemi e le forti disparità tra i diversi Paesi europei, criticità che persistono nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni.

