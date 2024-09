“Bonus Natale”, Codacons: misura discriminatoria per milioni di lavoratori

Si continua a parlare del “Bonus Natale” in arrivo con le tredicesime, e i dubbi su chi potrà beneficiare della misura annunciata non sono pochi.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il bonus “spetterà, entro il tetto dei 28mila euro di reddito complessivo, ai «lavoratori dipendenti che hanno il coniuge fiscalmente a carico e il figlio fiscalmente a carico e anche famiglie monogenitoriali»: questo è quanto dichiarato dal viceministro all’Economia Tesoro Maurizio Leo, dopo il suo intervento nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato per illustrare l’emendamento presentato dal Governo al Dl omnibus.

Ma le coppie di fatto rientrano tra i beneficiari? A questa domanda risponderà una circolare, secondo quanto dichiarato da Leo: «ci sono alcune coppie di fatto che possono usufruire del beneficio laddove c’è la cosiddetta mancanza del coniuge. Comunque ora si farà una circolare dove si chiarirà tutto». (Il Sole 24 Ore)

Bonus Natale, Codacons: misura inadeguata

“Il “Bonus Natale” in arrivo con le tredicesime non solo è una elemosina, ma determinerà anche pesanti discriminazioni tra lavoratori e tra famiglie“: così il Codacons, che sottolinea “l’inadeguatezza” della misura varata dal governo.

“Nonostante il governo Meloni abbia più volte ribadito l’intenzione di abbandonare la strada dei bonus, ancora una volta ci troviamo di fronte a un sussidio “spot” che segue la fallimentare strada tracciata dai precedenti governi – spiega il Codacons –. Con 100 euro in più in busta paga i beneficiari potranno comprare al massimo qualche panettone in più durante le feste natalizie, e non miglioreranno certo la propria situazione economica“.

Il Codacons ritiene, inoltre, che il bonus sia “discriminatorio, visto che sarà riconosciuto solo a chi ha figli a carico, escludendo milioni di lavoratori dalla misura, e solo ad alcune tipologie di coppia“.

“Farebbe meglio il governo, in vista dei rincari che si abbatteranno sul Natale, a studiare provvedimenti davvero efficaci per far scendere i prezzi al dettaglio e tutelare il potere di acquisto dei cittadini, con benefici per l’intera collettività e non solo per alcuni”, conclude il Codacons.

