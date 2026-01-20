ChatGPT Salute, cresce l’attesa: accesso su lista

OpenAI lancia la nuova soluzione dedicata a salute e benessere, con accesso su lista d’attesa. Tra numeri in crescita e attenzione alla privacy, il progetto punta a integrare dati clinici e app di monitoraggio.

“Se vuoi ottenere l’accesso non appena sarà disponibile, iscriviti alla lista d’attesa”. Così OpenAI presenta la nuova ChatGPT Salute, una versione di intelligenza artificiale generativa specifica per supportare i cittadini su temi di salute e benessere. L’esperienza non è ancora disponibile, ma il progetto è già concreto e attende solo di decollare, vista la grande domanda: secondo OpenAI, infatti, centinaia di milioni di persone utilizzano ChatGPT ogni settimana per chiedere informazioni sulla salute.

I numeri: oltre 230 milioni di utenti chiedono informazioni sanitarie

OpenAI sottolinea che, secondo un’analisi anonima delle conversazioni, oltre 230 milioni di persone nel mondo pongono domande su salute e benessere su ChatGPT ogni settimana. In Italia, l’Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano certifica che l’11% dei cittadini ha già utilizzato strumenti di AI generativa in ambito salute, soprattutto per cercare informazioni su problemi di salute e malattie (47%) e su farmaci e terapie (30%). Tra i motivi principali dell’utilizzo, la rapidità di accesso alle informazioni (50%) e la facilità d’uso (44%).

Il progetto: supportare i medici, non sostituirli

ChatGPT Salute è stata sviluppata in due anni grazie alla collaborazione con 260 medici di diverse specialità in 60 Paesi. La piattaforma è pensata per supportare l’assistenza medica, non per sostituirla: non è destinata a diagnosi o trattamenti, ma aiuta a orientarsi tra le domande quotidiane e a comprendere l’andamento nel tempo, favorendo conversazioni più consapevoli con i professionisti.

OpenAI ha avviato un rollout iniziale con un gruppo limitato di utenti per raccogliere feedback e migliorare il servizio, introducendo novità come l’integrazione di cartelle cliniche, dati da Apple Salute, idee pasto personalizzate con Weight Watchers, approfondimenti sugli esami del sangue e consigli nutrizionali.

Privacy e sicurezza: livelli di protezione più elevati

Per la natura sensibile dei dati sanitari, ChatGPT Salute introduce ulteriori livelli di protezione rispetto alla versione “generica” di ChatGPT. Tra le misure previste ci sono sistemi di crittografia dedicati e meccanismi di isolamento per mantenere le conversazioni sulla salute protette e separate. OpenAI assicura inoltre che le conversazioni su ChatGPT Salute non vengono utilizzate per addestrare i modelli di base.

Chiara Sgarbossa, direttrice dell’Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano, sottolinea come per l’ambito sanitario sia fondamentale disporre di soluzioni AI dedicate, basate su dati certificati e in grado di gestire la sensibilità delle informazioni. Allo stesso tempo, ricorda che per applicazioni vicine alla diagnosi è imprescindibile il coinvolgimento diretto del medico.