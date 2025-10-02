Come la filosofia Just in Time aiuta la supply chain

Non possiamo negare come il campo industriale sia in forte evoluzione grazie alla tecnologia, ai robot, all’intelligenza artificiale e alle innovazioni. La vera sfida? Produrre di più, lavorare meno e affaticarsi in modo ridotto raggiungendo risultati sempre più precisi.

Ecco perché si parla sempre più spesso di JIT, ovvero just in time, un approccio nato in Giappone e ora diffuso in tutto il mondo come leva strategica per ogni supply chain che mira all’eccellenza.

Senza i giusti strumenti, però, tutto ciò rischia di restare un sogno e di peggiorare persino la situazione. Ecco cosa c’è da sapere sul metodo e come applicarlo nel proprio business.

Cosa si intende con approccio Just in Time

Il Just in Time è una mentalità e una modalità produttiva. Il suo scopo è far arrivare materiali e componenti nella giusta quantità e nel momento della richiesta evitando eccessi, scorte che possono essere sprecate o disordini. Tutto viene calibrato leggendo algoritmi di richiesta e offerta, seguendo il flusso reale del momento.

Grazie a una logica pull, la produzione si basa sulle statistiche leggendo in tempo reale gli ordini effettivi. Il risultato è legato a un minore spreco, tempi più brevi e costi sotto controllo. Il tutto con una capacità di risposta ai cambiamenti di mercato in diretta.

Intralogistica automatizzata

Un magazzino che lavora da solo? No, non è un sogno ma risponde all’innovazione tech proponendo magazzini verticali automatici in perfetto stile JIT. Tutto parte dai sistemi di movimentazione interni combinati con software gestionali che trasformano la logistica puntando su una sincronizzazione della produzione e un miglioramento del flusso.

Ogni prelievo è collegato a un consumo reale e viene eseguito grazie all’aiuto di software capaci di scorrere informazioni quali ordini, scorte, tempi e priorità in tempo reale. L’obiettivo? Far arrivare ogni componente quando serve, senza errori né intoppi.

Dalla teoria alla pratica

JIT e intralogistica si incontrano offrendo risultati senza paragoni. Secondo le indagini iniziali, lo spazio occupato si riduce fino al 90% e il picking si rivela più veloce e preciso: due parametri importantissimi. Non meno rilevanti il comfort dei lavoratori che si muovono in sicurezza, riducono gli incidenti e i livelli di stress.

I materiali arrivano alle linee produttive evitando di accumulare oggetti inutili e sprechi; i sensori intelligenti e gli algoritmi predittivi sono certamente la vera marcia in più che sta cambiando il campo.

Tecnologie, metodologie e best practice

Per poter far funzionare il sistema JIT si lavora su tre fronti: tecnologie, metodologie e best practice.

Nel primo caso notiamo come nei magazzini verticali siano i robot collaborativi a occuparsi delle movimentazioni, migliorando in termini di rapidità e sicurezza. i software integrati offrono visibilità completa su ogni fase.

Tutto ciò non dimentica l’impatto del machine learning e metodologie lean che creano un ecosistema dove ogni risorsa si rivela al posto giusto nel momento preciso in cui serve.

Tutto si concentra sulla mappatura dei flussi, nell’integrazione digitale e nella pianificazione flessibile. Ogni passaggio deve essere chiaro, ogni attore coinvolto. È fondamentale mantenere la logica pull, basare le decisioni su dati concreti e monitorare costantemente le prestazioni.