Conti correnti, Altroconsumo: allo sportello costano fino a tre volte più di quelli online

Nel 2026 i conti correnti allo sportello costano fino a tre volte più di quelli online: è quanto emerso dai risultati dell’inchiesta di Altroconsumo, realizzata per confrontare l’indicatore dei costi complessivi (ICC) nel mercato bancario italiano (dati aggiornati a febbraio 2026).

L’ICC è la stima ufficiale di quanto costa (in spese e commissioni) un conto corrente in un anno, tenendo conto del profilo di utente (giovane, famiglia, pensionato) e del tipo di operatività (numero di operazioni annue).

“Nel 2026 – commenta l’organizzazione – le banche spingono sempre di più sul digitale e rendono più costose le operazioni in filiale. A poco più di sei mesi dall’ultima nostra rilevazione della scorsa estate, il 1° febbraio 2026 abbiamo fatto un nuovo monitoraggio del mercato bancario italiano. Emerge una dinamica a due velocità: da una parte i conti online restano mediamente più economici, dall’altra aumentano i costi per chi utilizza lo sportello o non soddisfa le condizioni richieste per ottenere sconti. Il risultato è che risparmiare è possibile, ma solo adottando un comportamento sempre più attivo e consapevole”.

I costi dei conti correnti

Nel segmento dei conti con operatività allo sportello, il 2026 segna un passaggio chiave: il costo cresce in modo non uniforme e penalizza soprattutto chi continua a rivolgersi alla filiale per le operazioni quotidiane.

“Il caso più emblematico è quello di Unicredit – afferma Altroconsumo. – I valori ICC mostrano un forte calo rispetto al 2025, con risparmi che arrivano fino a circa 25 euro l’anno per famiglie e pensionati. Ma il beneficio è solo apparente: il nuovo calcolo dell’ICC ipotizza infatti l’azzeramento del canone grazie all’accredito di stipendio o pensione e l’uso prevalente di Atm e canali self-service. Parallelamente, aumentano i costi delle singole operazioni, come i bonifici online, che da gratuiti passano a 1,20 euro ciascuno. Chi non rispetta le condizioni previste rischia quindi di spendere più di prima. Per questo, e a tutela dei consumatori, Altroconsumo ha segnalato la questione a Banca d’Italia per sollecitare un chiarimento ufficiale da parte dell’Autorità di vigilanza”.

Una strategia simile emerge anche in altri istituti. “Credem, ad esempio, mantiene invariato il canone annuo, ma aumenta in modo significativo i costi delle operazioni allo sportello: il bonifico – prosegue l’organizzazione – arriva a una tariffa unica di 6 euro e gli addebiti diretti diventano a pagamento. L’impatto è particolarmente pesante per famiglie e pensionati, che registrano aumenti dell’ICC superiori ai 20 euro annui”.

Più contenuti, ma comunque presenti, i rincari di Bper e Bnl, dovuti esclusivamente all’aumento dei canoni mensili. In entrambi i casi, famiglie e pensionati pagano qualche euro in più all’anno, mentre i profili giovani restano invariati grazie a sconti dedicati. “In controtendenza si muove Banco Bpm – spiega Altroconsumo – nonostante l’aumento del canone base, il potenziamento degli sconti legati all’accredito dello stipendio consente a famiglie e pensionati di ridurre il costo complessivo annuo di circa 6 euro”.

“Sul fronte dei conti online, il 2026 segna la fine dell’illusione dei prezzi bloccati. Pur restando la soluzione mediamente più economica, alcuni operatori hanno introdotto rincari mirati – osserva l’organizzazione. – “Banca Sella registra l’aumento più netto: il canone annuo sale di 6 euro, con un impatto diretto e identico sull’ICC di tutti i profili analizzati. Anche Hello Bank! ritocca al rialzo il canone mensile, con un incremento annuo di poco inferiore ai 2 euro per famiglie e pensionati, mentre i giovani restano esclusi dall’aumento. Al tempo stesso, diversi istituti confermano condizioni stabili e costi molto contenuti. Ing, Bbva per i giovani, Isybank under 35, Webank e Widiba mantengono l’ICC invariato rispetto alla precedente rilevazione, dimostrando che la convenienza online resta possibile, ma va verificata banca per banca”.

“L’analisi delle singole operazioni chiarisce meglio la direzione intrapresa dal mercato – commenta Altroconsumo. – Nei primi mesi del 2026 aumentano i costi medi dei bonifici online e di quelli istantanei (che da diversi mesi ormai costano uguale), mentre continuano a salire – seppur più lentamente – le operazioni allo sportello, sempre più scoraggiate dalle banche. In calo, invece, il costo medio dei prelievi presso Atm di altre banche, segnale di una maggiore competizione su questo servizio. Interessante anche la riduzione del canone medio delle carte di credito, che nel confronto semestrale registra un ribasso significativo, pur restando una voce di spesa rilevante per molti correntisti.

Nel complesso, dunque, emerge che le banche stanno spostando il peso dei costi dalle operazioni digitali su quelle fisiche e rendono sempre più decisive le condizioni legate a stipendio, pensione e utilizzo dei canali online.