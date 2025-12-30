Il 2025 verrà ricordato come uno degli anni più critici per la sicurezza delle criptovalute. Secondo le analisi delle principali società di monitoraggio del settore, in soli dodici mesi gli hacker hanno sottratto alle piattaforme di scambio circa 2,7 miliardi di dollari. Un dato che conferma una tendenza in costante peggioramento: nel 2024 le perdite si erano fermate a 2,2 miliardi, mentre nel 2023 a circa 2 miliardi di dollari.

Una crescita che non si arresta

Il progressivo aumento dei furti evidenzia come le misure di sicurezza non riescano a tenere il passo con l’evoluzione delle tecniche di attacco. Le piattaforme decentralizzate e i protocolli basati su blockchain, nati per garantire trasparenza e affidabilità, si sono rivelati vulnerabili a operazioni sempre più complesse e mirate. Il risultato è una perdita di fiducia che colpisce investitori, aziende e utenti comuni.

Il ruolo della criminalità organizzata

Una parte significativa delle operazioni criminali è stata attribuita a gruppi hacker altamente strutturati, in grado di muovere capitali enormi in criptovalute. Nel corso dell’anno, queste organizzazioni avrebbero sottratto oltre 2 miliardi di dollari, dimostrando una capacità operativa paragonabile a quella di vere e proprie potenze finanziarie clandestine. Secondo diverse ricostruzioni, i fondi rubati verrebbero utilizzati anche per finanziare attività strategiche su scala internazionale.

Gli attacchi più devastanti

Tra gli episodi più gravi del 2025 spicca l’attacco di febbraio, considerato il più grande furto di criptovalute mai registrato, con una perdita stimata in 1,4 miliardi di dollari per una piattaforma con sede a Dubai. Ma non è stato un caso isolato: altri attacchi hanno colpito protocolli e piattaforme di rilievo, con bottini che vanno da decine a centinaia di milioni di dollari, confermando la sistematicità del fenomeno.

Sicurezza e futuro del settore

Il susseguirsi di violazioni solleva interrogativi cruciali sul futuro delle criptovalute. Senza un rafforzamento deciso delle difese informatiche e una maggiore cooperazione internazionale, il rischio è che l’ecosistema crypto continui a essere percepito come instabile e pericoloso. Il 2025, più che un’eccezione, potrebbe rappresentare un punto di svolta: o verso una nuova stagione di sicurezza e regolamentazione, o verso un’erosione sempre più profonda della fiducia globale.