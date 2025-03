Educazione finanziaria, Fabio Paris (Ferrovie dello Stato) entra nell’Advisory Board di FEduF

Fabio Paris, CFO Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane entra nell’Advisory Board di FEduF , la Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio nata su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana per diffondere l’educazione finanziaria in un’ottica di cittadinanza consapevole e di legalità economica.

L’Advisory Board di FEduF, costituito su invito del Presidente Stefano Lucchini per affiancare e supportare il Consiglio di Amministrazione di FEduF, guidata dal Direttore Generale Giovanna Boggio Robutti, si arricchisce dunque grazie all’ingresso di Fabio Paris.

L’obiettivo del Board, presieduto da Marcello Presicci, docente Luiss Business School e fondatore della Scuola Politica “Vivere nella Comunità”, è quello di “proporre idee, progetti, sinergie e collaborazioni con altri enti, istituzioni e realtà italiane – ed internazionali – con cui dialogare sui temi dell’educazione finanziaria ed economica – spiega una nota stampa – Costituita dall’ABI nel 2014, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria svolge la sua azione con uno spirito di responsabilità sociale, agendo come soggetto orientato al bene collettivo che, grazie al sostegno non solo finanziario ma anche operativo delle banche e dei soggetti che ne fanno parte, mette a disposizione del Paese strumenti, iniziative, contenuti di grande valore e utilità, a titolo non oneroso per la comunità e per le casse dello Stato”.

Nel corso di dieci anni di attività FEduF ha raggiunto direttamente circa 250.000 studenti e organizzato più di 2.800 incontri in presenza e online, proponendo occasioni di approfondimento legate al carattere interdisciplinare dell’educazione finanziaria, partendo dalla sostenibilità fino all’innovazione tecnologica e all’intelligenza artificiale con l’obiettivo di favorire, in particolare tra i giovani, la diffusione della conoscenza degli strumenti della pianificazione finanziaria e della previdenza complementare per dare loro solidità economica per il futuro.

Grazie all’Advisory Board, la Fondazione ha rafforzato il suo ruolo di catalizzatore delle energie private, un fil rouge che colleghi e valorizzi tutte le iniziative realizzate singolarmente da aziende e istituzioni.

