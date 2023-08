Estate 2023, Coldiretti: 37,5 milioni gli italiani in vacanza

Nell’estate 2023 si accorcia il periodo delle vacanze. Per la metà degli italiani in viaggio la durata della vacanza è stata inferiore alla settimana. Il mare la meta preferita

Sono 37,5 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno nell’estate 2023: è quanto emerge dal primo bilancio Coldiretti/Ixe’ divulgato nell’ultimo weekend di grande controesodo dell’estate.

Con le ultime partenze – sottolinea la Coldiretti – salgono a 20 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza nel mese di agosto, che, nonostante un calo del 10% rispetto allo scorso anno, si conferma anche quest’estate il periodo più gettonato nonostante l’aumento dei listini per alloggio, vitto e anche ombrelloni e lettini.

Estate 2023, vacanze brevi e verso mete vicine

Secondo l’analisi Coldiretti, si accorcia il periodo delle vacanze e per la metà degli italiani in viaggio (50%) la durata della vacanza è stata inferiore alla settimana, mentre per il 25% è compresa tra 1 e 2 settimane, ma c’è un fortunatissimo 4% che si è spinto a stare fuori addirittura oltre un mese. Oltre al mare, sono state particolarmente apprezzati i parchi e le zone di campagna, di montagna, fino ai piccoli borghi, che ben il 72% degli italiani in vacanza dichiara di visitare magari anche solo con una gita in giornata.

Le vacanze 2023 hanno registrato una netta preferenza sulle mete nazionali – continua la Coldiretti – ma c’è anche una quota del 28% di italiani, oltre 1 su 4 tra coloro che viaggiano, che ha deciso di trascorrere una vacanza all’estero spinti spesso dalle offerte più convenienti.

La maggioranza degli italiani in viaggio, inoltre, ha scelto di alloggiare nelle case di proprietà, di parenti e amici o negli appartamenti in affitto; in ripresa l’albergo, che si piazza davanti ai bed and breakfast.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!