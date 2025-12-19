Europa, la settimana dalla voce dei protagonisti

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea dal 15 al 19 dicembre, con una selezione di temi ed eventi dell’Ue e dell’Italia in Europa.

15-19 dicembre

La settimana europea si apre con Olof Gill, portavoce della Commissione europea, che commenta il tema del Mercosur, il mercato comune sudamericano, e dei rapporti con i paesi dell’Ue. Lunedì 15 dicembre primo giorno anche di sessione plenaria con il tema del traffico di stupefacenti: intervengono l’eurodeputata Chinnici di Forza Italia, Inselvini di Fratelli d’Italia e Ruotolo del Partito Democratico.

Martedì 16 dicembre la sessione plenaria si apre invece con il dibattito sull’eliminazione graduale delle importazioni di gas naturale dalla Russia. Nel corso della giornata l’eurodeputato del Partito Democratico Dario Nardella commenta i rapporti dell’Italia con il Mercosur, sottolineando come la Toscana possa trarne dei vantaggi, in particolare per quando riguarda l’export del settore vitivinicolo. Spazio poi per parlare anche della protesta degli agricoltori prevista per il 18 dicembre a Bruxelles.

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola presiede, sempre nella giornata di martedì, la consegna del premio Sacharov ai giornalisti Andrej Poczobut, detenuto in Bielorussia, e Mzia Amaglobeli, detenuta in Georgia. Spazio alle votazioni, una sulle clausole di salvaguardia del Mercosur e l’altra sulla revoca dell’immunità alle eurodeputate Moretti e Gualmini.

Nel pomeriggio la discussione della plenaria analizza il problema dell’housing sociale.

Giovedì 18 dicembre si svolge a Bruxelles la protesta di agricoltori e trottatori contro gli accordi Ue-Mercosur e i tagli alla politica agricola comune nel prossimo bilancio Ue: interviene il presidente di Coldiretti Ettore Prandini. Conclude la giornata di giovedì l’intervento della premier Giorgia Meloni, a fine summit, sui temi riguardanti l’Ucraina, l’accordo Mercosur e gli asset russi.