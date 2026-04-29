False mail dal CEC Italia, come tutelarsi dal tentativo di truffa
Il Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia segnala la circolazione di email fraudolente inviate da soggetti che si presentano come collaboratori del Centro
Attenzione alle false mail a nome del Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia, si tratta di un tentativo di truffa. L’associazione segnala la circolazione di email fraudolente inviate da soggetti che si presentano come collaboratori del Centro e che affermano di voler contattare i consumatori per verificare presunte attività di trading irregolari.
Il CEC Italia prende fermamente le distanze da queste comunicazioni ingannevoli e invita a prestare la massima attenzione.
False mail a nome del CEC Italia, come tutelarsi
Il CEC Italia non contatta mai per primo i consumatori per questo tipo di verifiche e non chiede mai preventivamente dati finanziari, bancari o documenti personali.
Inoltre i servizi di consulenza del Centro sono sempre gratuiti e non prevedono richieste di pagamento o anticipi.
Pertanto il Centro raccomanda di non rispondere a queste email; non cliccare su link o allegati; non fornire dati personali, bancari o finanziari; verificare sempre la provenienza delle comunicazioni attraverso i canali ufficiali.
In caso di ricezione di messaggi sospetti, il CEC Italia invita a segnalarli e, se opportuno, a sporgere denuncia presso le autorità competenti.
In caso di dubbio sulle mail ricevute è bene in ogni caso contattare direttamente il Centro Europeo Consumatori Italia per una verifica.