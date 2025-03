Investimenti in oro, Udicon invia una segnalazione a Consob e Agcm su possibili criticità

L’Udicon interviene sul tema degli investimenti in oro: “sono in gioco i risparmi degli italiani, serve massima attenzione”

Udicon ha inviato una segnalazione ufficiale a Consob e Agcm in merito a possibili criticità nel settore degli investimenti in oro, promossi sempre più frequentemente.

“Abbiamo chiesto alle Autorità di vigilare su un mercato che, se non regolamentato in modo adeguato, può esporre i consumatori a scelte sbagliate e potenzialmente pericolose – ha spiegato il presidente nazionale di Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori), Martina Donini. – In gioco ci sono i risparmi degli utenti, che spesso si trovano in condizioni di vulnerabilità e vengono raggiunti da messaggi semplificati, poco adatti al contesto”.

Investimenti in oro, le criticità

Secondo Donini “in un periodo in cui il valore dell’oro è ai massimi storici e molti cittadini cercano alternative ai tradizionali strumenti finanziari, è fondamentale che sia garantita massima correttezza nella comunicazione e chiarezza su rischi, costi e modalità di investimento“.

“Purtroppo – ha spiegato ancora Donini – alcune pubblicità rischiano di far percepire l’investimento in oro come un’operazione sempre adatta a tutti, quando in realtà non può essere così. Quando si parla di investimenti, la parola ‘sicuro’ deve essere usata con molta cautela, senza far credere ai consumatori che esistano strumenti privi di rischi o costi. Ciò che ci preoccupa è che i consumatori vengano spinti a investire senza avere tutte le informazioni necessarie. Dobbiamo auspicare che ogni scelta avvenga in modo consapevole, senza pressioni commerciali e con tutte le tutele del caso”.

Donini ha ricordato, infine, che “il tema degli investimenti in oro si inserisce in un quadro più ampio che richiama precedenti delicati, che fanno leva su beni fisici preziosi, come i diamanti. Le regole del settore vanno rafforzate, per evitare che i risparmiatori diventino bersaglio di strategie di marketing aggressive”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!