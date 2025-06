La verità (non detta) sulla vita da consulente di marketing online freelance

Chi pensa che basti aprire una partita IVA e pubblicare qualche post su LinkedIn per iniziare a lavorare come consulente di marketing online freelance, si sbaglia di grosso

A cura di Giulio Stella, consulente digital marketing di gstarseo.it

Chi pensa che basti aprire una partita IVA e pubblicare qualche post su LinkedIn per iniziare a lavorare come consulente di marketing online freelance, si sbaglia di grosso. La realtà è molto diversa dalle promesse patinate dei reel su Instagram o dei caroselli motivazionali.

Il percorso per costruire un’attività sostenibile, che generi clienti in modo costante e ti permetta davvero di vivere del tuo lavoro, non è né facile né veloce. Ma con il giusto mindset, una formazione continua e una forte capacità di adattamento, sì: è assolutamente possibile.

Niente è immediato: la pazienza è la vera skill del consulente freelance

Uno degli errori più comuni di chi si lancia nel marketing online come freelance è pensare che i risultati arriveranno in poche settimane. Forse capita una botta di fortuna con un primo cliente, ma per costruire qualcosa di stabile servono mesi, a volte anni.

“Quando ho lasciato il mio impiego a tempo indeterminato per lavorare da solo, mi aspettavo di chiudere contratti in un paio di mesi. Ho sbagliato i conti: ci ho messo quasi un anno per arrivare a un minimo di stabilità economica.”

— Giulio Stella

All’inizio ti sembrerà di lavorare tantissimo per pochissimo ritorno. Ma fa parte del gioco: ogni chiamata, ogni preventivo andato male, ogni cliente “tossico” è un tassello che ti porta un passo più vicino al tuo modello di business ideale.

L’inizio: lavori (quasi gratis) e impari più di quanto fatturi

Quando inizi, ti scontri con la dura realtà delle trattative:

“Ma come? Mi chiedi 1.000 euro per una strategia social? Mio nipote lo fa gratis.”

“Non posso investire adesso, ma se va bene ti pago di più dopo.”

“Facciamo una collaborazione ‘win-win’: ti do visibilità!”

Tutti ci passano. Nei primi mesi — o anni — finisci per accettare piccoli lavori “one-shot”: audit SEO, scrittura di copy, gestione profili social, consulenze spot da 1 ora. Ti sembrano piccoli, ma sono fondamentali per capire il mercato e migliorare le tue skill relazionali e operative.

“I miei primi clienti arrivarono da gruppi Facebook e da piattaforme tipo Upwork. Guadagnavo 100€ per un’analisi keyword, ma grazie a quei lavori ho imparato come si presenta un’offerta, come si gestisce un brief, come si spiega il valore della strategia.”

— Giulio Stella

La formazione non si ferma mai (e spesso è più utile quella fatta da autodidatta)

Uno dei vantaggi del marketing digitale è che puoi imparare tutto online: corsi, libri, video, community. Ma la vera differenza non sta in ciò che impari, ma in come applichi quello che impari.

“Io ho creato il mio primo blog da zero, ho comprato un dominio e ho iniziato a fare esperimenti su SEO, content marketing e ads. Ho fatto mille errori: dal sito lentissimo alle keyword sbagliate, fino a spendere 200 euro in Google Ads per traffico totalmente fuori target. Però ogni errore mi ha insegnato qualcosa che oggi uso coi clienti.”

— Giulio Stella

Non serve avere tre master in digital marketing: serve sbattersi, testare, correggere e imparare. Oggi esistono ottimi percorsi accessibili anche con budget ridotti (come corsi su Udemy o Youtube), ma nulla sostituirà l’esperienza diretta sul campo.

L’esperimento è il cuore del marketing (e anche della tua crescita)

Nel marketing online non esistono formule magiche. Nessuna strategia funziona per tutti, e ciò che va oggi potrebbe diventare obsoleto domani.

Google aggiorna gli algoritmi, Meta cambia le policy pubblicitarie, TikTok modifica le regole di visibilità… e tu devi restare sempre in movimento.

“Ricordo ancora quando lavoravo su una campagna Google Ads per un ecommerce. Avevamo trovato una combinazione perfetta: CPC basso, ROAS alto, clienti soddisfatti. Poi Google ha cambiato il modo in cui funzionano le keyword e le corrispondenze, il nostro rendimento è crollato del 60% in due settimane. È lì che ho capito quanto sia importante testare continuamente.”

— Giulio Stella

Le (tante) obiezioni che sentirai (e come rispondere)

“Ma come fai a trovare i clienti?”

Con il tempo impari a costruire un funnel personale: contenuti organici, passaparola, lead magnet, pubblicità, networking. Ma ci vuole costanza. E anche un posizionamento chiaro, che ti differenzi dalla massa di “esperti digitali”.

“Non è stressante lavorare da solo?”

Sì, a volte lo è. Ma puoi imparare a gestire il tempo, dire no ai clienti sbagliati, automatizzare i flussi. E se costruisci una rete di altri freelance, non ti sentirai mai davvero solo.

“E se un mese non entra nulla?”

Fa parte del rischio, ma puoi prevenirlo costruendo offerte ricorrenti (retainer mensili, pacchetti, consulenze continuative). La vera svolta arriva quando non vendi più ore, ma valore.

Conclusioni: freelance non vuol dire solo “libertà”, ma anche responsabilità

Essere un consulente di marketing online freelance non è per tutti. Richiede disciplina, resilienza, umiltà, capacità di vendita, gestione dello stress e fame di conoscenza. Ma è anche uno dei mestieri più dinamici, creativi e stimolanti che ci siano oggi.

“Non scambierei mai la mia attuale libertà con un contratto sicuro. Ma non mi illudo nemmeno: ogni giorno, come freelance, è una sfida. Se la accetti, però, può cambiarti la vita.”

— Giulio Stella

Se hai bisogno di maggiori informazioni riguardo al ruolo di esperto online marketing clicca qui